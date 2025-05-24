أسطورة لن تتكرر.. صلاح يخطف الجائزة الأغلى في موسم استثنائي!

تُوج النجم المصري محمد صلاح بجائزة رابطة الدوري الممتاز كأفضل لاعب في البريميرليغ لموسم 2024-2025، ليصبح أحد خمسة فقط في تاريخ البطولة نالوا الجائزة أكثر من مرة، بجانب أساطير مثل تييري هنري، كريستيانو رونالدو، نيمانيا فيديتش، وكيفن دي بروين.

وكان صلاح قد فاز بالجائزة لأول مرة في موسم 2017-2018 بعد تألقه اللافت في موسمه الأول مع ليفربول، وها هو يعود هذا الموسم ليقود فريقه نحو لقب الدوري للمرة الثانية في تاريخه، قبل نهاية الموسم بأربع جولات.

ويخوض صلاح الجولة الأخيرة من الموسم يوم الأحد أمام كريستال بالاس وهو على بُعد خطوة من كتابة صفحة جديدة في تاريخ الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر قائمة الهدافين بـ28 هدفاً، وقائمة صناع الأهداف بـ18 تمريرة حاسمة، وفي حال احتفاظه بالمركزين، سيكون أول لاعب في تاريخ الدوري يجمع بين لقب الهداف، أفضل صانع ألعاب، وجائزة أفضل لاعب في موسم واحد.

موسم استثنائي بالأرقام

قدّم صلاح موسماً فردياً مذهلاً، حيث ساهم في 46 هدفاً بين التسجيل والصناعة، وهو الرقم الأعلى في موسم مكوّن من 38 مباراة، ولا يفصله سوى مساهمة واحدة عن الرقم القياسي المطلق في تاريخ الدوري (47 مساهمة)، المسجل باسم كل من آلان شيرر وأندرو كول في مواسم من 42 مباراة.

وفي عمر 32 عاماً، واصل صلاح تحطيم الأرقام القياسية، فصعد إلى المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول بـ244 هدفاً، كما أصبح خامس الهدافين التاريخيين في البريميرليغ بـ185 هدفاً، متجاوزاً عدة أسماء بارزة، ومتفوقاً على سيرجيو أغويرو كأفضل هداف أجنبي في تاريخ البطولة.

نهاية الهيمنة "السيتية"

وجاء فوز صلاح بالجائزة بعد تصويت جماهيري واسع شارك فيه عشاق اللعبة، إلى جانب لجنة من خبراء كرة القدم، متفوقاً على زملائه في الفريق فيرجيل فان دايك وراين خرافنبرخ، إضافة إلى عدد من أبرز نجوم الموسم مثل مورغان جيبس-وايت، ألكسندر إيساك، برايان مبويمو، ديكلان رايس، وكريس وود.

وبذلك يُنهي صلاح سلسلة دامت خمس سنوات، كان فيها لاعبو مانشستر سيتي يحتكرون جائزة أفضل لاعب، ليعيد الاعتبار للاعبي ليفربول ويُثبت مجدداً مكانته كأحد أعظم من مرّوا على الدوري الإنجليزي الممتاز.