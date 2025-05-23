ميلانيتش: رحلتي مع الوحدة وصلت إلى خط النهاية

يستعد داركو ميلانيتش، مدرب الوحدة للظهور الأخير مع «العنابي» في مباراته مع البطائح المقررة بعد غد على ملعب الأخير في الجولة الخامسة والعشرين والأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، في ظل عدم وجود مفاوضات بين إدارة الوحدة والمدرب السلوفيني على تجديد العقد، بحسب ما أعلن ميلانيتش.

وينتهي عقد ميلانيتش مع الوحدة بنهاية الموسم الحالي، بعدما كان قد تعاقد معه النادي في ديسمبر الماضي لتولي المهمة عقب إقالة النرويجي روني دايلا، واتجاه إدارة الوحدة إلى التغيير، وخوض الموسم المقبل مع جهاز فني جديد، إذ ستصل رحلة ميلانيتش مع «العنابي» إلى النهاية مع خوض المواجهة الأخيرة في الدوري.

وأكد ميلانيتش عدم وجود مفاوضات بينه وبين إدارة الوحدة في إشارة إلى نهاية مشواره مع «أصحاب السعادة»، قاد خلالها الفريق إلى تحقيق لقب بطولة كأس التحدي ضمن السوبر الإماراتي القطري.

وقال ميلانيتش في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «إدارة النادي لم تفاتحني في مسألة تجديد العقد واستمراري مع الفريق، لم تحدث أي مفاوضات أو حديث حول هذا الأمر، لا أعرف إمكانية استمراري من عدمه، وأقوم بعملي فقط مع الفريق حتى نهاية عقدي، الذي ينتهي بنهاية الموسم».

وأضاف رداً على تلقيه عروضاً من أندية أخرى لتولي قيادة أحدها في الموسم المقبل: «تركيزي حالياً على مباراتنا الأخيرة أمام البطائح من أجل تحقيق الفوز، وإنهاء الموسم بشكل جيد».

وعن التعادل الأخير مع الجزيرة في ديربي أبوظبي، والذي أضاع على الفريق نقطتين ثمينتين في صراع وصافة الدوري، أكد ميلانيتش أن الوحدة كان يستحق الخروج بنتيجة أفضل من التعادل عطفاً على الأداء، الذي قدمه خلال المباراة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن النتيجة غير مرضية بالنسبة للفريق رغم أنها أمام الجزيرة الذي لعب مباراة قوية.

وقال: «بدأنا الديربي بشكل جيد، لكن للأسف لم نتمكن من تفادي الهدف المبكر، الذي جاء من تسديدة بعيدة، وحاولنا الهجوم رغم أن الأمر لم يكن سهلاً، لأن الجزيرة فريق يلعب بشكل جيد، وأضعنا الكثير من المجهود في محاولة لإدراك التعادل، وصنعنا فرصاً لتسجيل أهداف أكثر، لكن المباراة في النهاية انتهت بتلك النتيجة».

فرصة قائمة

وشدد على أن فرص الوحدة في إنهاء الموسم في المركز الثاني والحصول على فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة لا تزال قائمة، بعد أن ارتقى الوصل للوصافة، مضيفاً:

«أمامنا مباراة مهمة في الجولة الأخيرة، وكل الاحتمالات واردة، والفرصة ما زالت قائمة، فالشارقة والوصل سيلعبان أيضاً في الجولة الأخيرة، وكما رأينا الدوري صعب على مدار الموسم، وكل الفرق الكبيرة تخسر نقاطاً، فالأمر لم ينتهِ بعد».

الجدير بالذكر أن ميلانيتش قاد الوحدة في 18 مباراة منذ توليه المهمة في ديسمبر الماضي، حقق خلالها الفوز في تسع مباريات، وتعادل في ست مواجهات، وخسر في ثلاث، إذ قاد «العنابي» في 15 مباراة في الدوري، فاز في 7، وتعادل في 6، وخسر مباراتين، وخرج من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الشارقة بالفوز في الذهاب 1-0، والخسارة في الإياب 2-4.

بينما نجح في التتويج مع الوحدة باللقب الوحيد في الموسم بإحراز كأس التحدي ضمن السوبر الإماراتي القطري بالتغلب على الوكرة 5-4 بركلات الترجيح على استاد آل نهيان عقب التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل منهما.