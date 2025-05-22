توتنهام يهزم مانشستر يونايتد ويتوج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة في تاريخه

توج فريق توتنهام هوتسبير بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بالفوز 1 / صفر على مانشستر يونايتد في نهائي إنجليزي خالص، مساء أمس الأربعاء.

أحرز برينان جونسون الهدف الوحيد في الدقيقة 42 من المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس، ليمنح توتنهام اللقب الثالث بعد عامي 1972 و1984.

وضمن الفريق اللندني بهذا التتويج التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم احتلاله المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز فوق الثلاثي الهابط للدرجة الثانية.

كما حقق توتنهام لقبه الأول منذ التتويج بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في عام 2008، وتأهل أيضا للمنافسة على كأس السوبر الأوروبي منتظرا الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي أو إنتر ميلان الإيطالي.

أما مانشستر يونايتد فخرج بموسم صفري، وسيغيب عن المشاركات الأوروبية في الموسم المقبل لاحتلاله المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.وخسر يونايتد نهائي الدوري الأوروبي للمرة الثانية بعد خسارة المباراة النهائية أمام فياريال الإسباني في عام 2021.