مانشستر سيتي يهزم بورنموث بثلاثية وينعش آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا

أنعش فريق مانشستر سيتي آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز على ضيفه بورنموث بنتيجة 3 / 1 ضمن منافسات الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمس الثلاثاء.أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

تقدم السيتي بهدف سجله المصري الدولي عمر مرموش بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة المدى في الدقيقة 14، وأضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 38 بعد تمريرة من زميله الألماني إلكاي جوندوجان.

وبخلاف ذلك تصدت العارضة لفرصة محققة أمام البلجيكي كيفن دي بروين الذي خاض آخر مباراة بقميص مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، قبل رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

كما أضاع جوندوجان وإرلينج هالاند العديد من الفرص الأخرى أمام مرمى بورنموث.وفي الشوط الثاني، أكمل الفريقان اللقاء بنقص عددي بعد طرد ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط مانشستر سيتي ولويس كوك لاعب بورنموث في الدقيقتين 67 و73.

وفي الدقيقة 89، أضاف نيكو جونزاليس الهدف الثالث والأخير لمانشستر سيتي، بينما قلص بورنموث الفارق بهدف شرفي سجله دانييل جيبسون في الدقيقة 96.

بهذا الفوز، ضرب مانشستر سيتي بقيادة مدربه جوسيب جوارديولا أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث تجاوز صدمة الخسارة أمام كريستال بالاس في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت الماضي.

كما احتفل الفريق بعودة قائده ونجم الوسط، رودري، بعد غياب طويل بسبب إصابة في الغضروف المفصلي للركبة في سبتمبر/أيلول الماضي.

كما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 68 نقطة ليقفز للمركز الثالث، ويبقى بحاجة لنقطة واحدة فقط من مباراة الجولة الأخيرة، ليؤكد تأهله لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أما بورنموث فتجمد رصيده عند 53 نقطة في المركز الحادي عشر.وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، حقق كريستال بالاس المنتشي بفوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة في تاريخه فوزا عريضا على ملعبه ووسط جماهيره أمام وولفرهامبتون بنتيجة 4 / 2.

سجل إيدي نيكيتياه ثنائية وبن تشيلويل وإيبيريتشي إيزي أهداف كريستال بالاس في الدقائق 27 و32 و50 و86، بينما أحرز إيمانويل أجبادو ويورجن ستراند لارسن هدفي وولفرهامبتون في الدقيقتين 24 و62.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 41 نقطة في المركز الرابع عشر.