استقبال حافل للشارقة بطل آسيا

رئيس الاتحاد الآسيوي: إنجاز الفريق يعكس تطور كرة القدم الإماراتية

يستقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعثة فريق نادي الشارقة لكرة القدم، المتوّجة بلقب دوري أبطال آسيا 2، صباح اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة في قصر البديع، وذلك تكريماً من سموه للإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق، الذي يعد علامة فارقة في مسيرة النادي الرياضية، وحدثاً غير مسبوق في تاريخ الكرة الشرقاوية على مستوى القارة الآسيوية.

ومن المقرر أن يحضر مراسم الاستقبال عدد من الشخصيات الرياضية والرسمية، إلى جانب إدارة النادي والجهازين الفني والإداري، واللاعبين الذين أسهموا في تحقيق هذا اللقب الكبير، وسط أجواء احتفالية تعبّر عن فخر دولة الإمارات بأبنائها الأبطال.

ويشكّل هذا اللقاء تكريماً مستحقاً وتقديراً مباشراً من سموه، الذي لم يدّخر جهداً في دعم الرياضة، وتوفير البيئة المثالية للتميّز والتفوق في مختلف المجالات، لا سيما الرياضية منها.

ووسط أجواء احتفالية ومشاعر وطنية، حظي فريق نادي الشارقة لكرة القدم باستقبال جماهيري ورسمي استثنائي عند عودته إلى أرض الوطن، بعد أن توّج بلقب دوري أبطال آسيا للأندية 2025، بعد رحلة مظفرة من سنغافورة، حيث أقيمت المباراة النهائية التي تُوّج بها «الملك» بجدارة.

وحطّت البعثة في الساعة العاشرة والثلث صباح أمس في مطار الشارقة الدولي على متن طائرة خاصة، في لحظة تاريخية جسّدت فخر دولة الإمارات بالإنجاز الأبرز هذا الموسم.

وكان على رأس مستقبلي البعثة عدد من رؤساء مجالس إدارة النادي السابقين يتقدمهم الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني وخميس السويدي وعلي سالم المدفع وسالم عبيد الشامسي.

وتقدّم البعثة لحظة نزولها من الطائرة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وخالد المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة رافعين علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط أجواء احتفالية مميزة، حيث تم فرش البساط الأحمر من أسفل سلم الطائرة وصولاً إلى صالة كبار الشخصيات، في مشهد استثنائي يليق بحجم الإنجاز، وجاء هذا الاستقبال تعبيراً عن التقدير الرسمي والشعبي للجهود الكبيرة التي بذلها الفريق، وإيماناً بالدور الذي تلعبه الرياضة في تعزيز مكانة الشارقة إقليمياً وقارياً.

وتجمّع عدد من المسؤولين والجماهير وعدسات وسائل الإعلام داخل صالة كبار الشخصيات بالمطار، في انتظار استقبال الأبطال، حيث علت الهتافات والتصفيق مع دخول البعثة التي حملت الكأس القارية بكل فخر واعتزاز.

وفي مشهد مليء بالبهجة والفخر، قامت بعثة نادي الشارقة الرياضي بقطع كعكة الاحتفال داخل صالة كبار الشخصيات في المطار، وجاءت هذه اللحظة الاحتفالية ضمن مراسم الاستقبال الرسمية التي نُظّمت على شرف البعثة، بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء مجالس إدارة النادي السابقين والشخصيات الرياضية والإعلاميين.

وانطلقت حافلة الفريق وسط موكب رسمي مميز، جابت شوارع الشارقة، حيث لوّح اللاعبون بالكأس الغالية من متن الحافلة، وواصل الموكب مسيره حتى وصل إلى مقر نادي الشارقة الرياضي.

تتويج

وعبّر الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني، أحد أبرز الداعمين لمسيرة نادي الشارقة الرياضي، رئيس مجلس إدارة النادي السابق، عن فخره واعتزازه بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا، مؤكداً أن هذا الإنجاز القاري يرسّخ مكانة النادي ضمن كبار القارة، ويُضاف إلى سجل بطولاته المشرّف.

وقال: نحمد الله على هذا الإنجاز الكبير الذي يُعد محطة فارقة في تاريخ نادي الشارقة، البطولة الآسيوية هي ثمرة جهود متكاملة من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، والدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة.

وهنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نادي الشارقة بمناسبة تتويجه بلقب «دوري أبطال آسيا 2» 2024 - 2025، وقال: بالنيابة عن أسرة كرة القدم الآسيوية كافة، أتقدّم بأحرّ التهاني إلى نادي الشارقة على

كما هنأ الشَّيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتّحاد الخليجي لكرة القدم، نادي الشارقة بمناسبة تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال آسيا، وأشاد بهذا الإنجاز التاريخي، مؤكداً أن فوز الشارقة يُضاف إلى سجل إنجازات الكرة الإماراتية والخليجية بشكل عام، خاصة بعد تتويج النادي الأهلي السعودي مؤخراً بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه، والآن يحقق الشارقة أول ألقابه القارية في بطولة دوري أبطال آسيا.

واختتم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، تصريحه بتأكيد دعم الاتحاد الخليجي المستمر للأندية الخليجية في مشاركاتها القارية، متمنياً لها المزيد من النجاحات التي ترفع راية الكرة الخليجية في المحافل الدولية.