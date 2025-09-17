أرسنال.. أبواب أخرى للمجد في دوري الأبطال



طبيعي أن يرتبط المجد بالألقاب، فمن يسعَ لدخول التاريخ الرياضي فعليه اعتلاء القمة، ولكن في بعض الأحيان تُفتح أبواب أخرى نحو المجد، استغلها البعض وفشل الآخر.



جاءت الفرصة على طبق من ذهب لأرسنال اللندني حتى يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا، بل تاريخ الكرة الأوربية بالكامل، على الرغم من أن أعلى إنجازات الفريق الإنجليزي هو الوصول إلى المباراة النهائية موسم 2006، حينما خسر أمام برشلونة 1–2، واقترب مرة أخرى من الوصول إلى المباراة النهائية في الموسم الماضي ولكنه خسر أمام باريس سان جيرمان ذهاباً وإياباً.



فرط أرسنال في التتويج باللقب بعد أن كان متقدماً على برشلونة، كما فرط في التأهل إلى المباراة النهائية في الموسم الماضي، وهو يقدم أسوأ أداء له في البطولة بعد أن نجح سابقاً في تخطي ريال مدريد، ولكنه فشل أمام الفريق الباريسي.



لم يفوت أرسنال الفرصة هذه المرة في أن يضع اسمه في سجل تاريخ دوري أبطال أوروبا، بل في تاريخ الكرة الأوربية عموماً مستغلاً صدفة، فهي لا تحدث كثيراً أن يلعب فريق 6 مباريات في مواجهة أندية من دولة واحدة، خلال ثلاثة مواسم في جميع مسابقات الكرة الأوروبية، وينتصر عليها، فمنذ موسم 2023 -2024 لعب أرسنال 6 مباريات أمام الأندية الإسبانية في مختلف المسابقات، ونجح في الفوز بها جميعاً ليكون الفريق الوحيد في أوروبا الذي يصل إلى هذا المجد.



بدأت الرحلة أمام إشبيلية في موسم 2023-2024، عندما تواجه الفريقان في مرحلة المجموعات بالنظام القديم ذهاباً وإياباً فكسب أرسنال المواجهتين 2 – 0، و 2-1، ثم التقى جيرونا في الموسم الماضي في مرحلة الدوري بالنظام الجديد ليتمكن الفريق اللندني من الفوز 2-1 في اللقاء الذي جرى بملعب الفريق الإسباني، ثم تحول إلى الانتصار الكبير أمام كبير دوري الأبطال ريال مدريد في مرحلة دور الثمانية من الموسم الماضي للبطولة، لينجح الفريق اللندني في الفوز ذهاباً 3-0، ثم إياباً 2-1، ويدخل هذا الموسم وهو يترقب التاريخ، وكان له ما أراد عندما وضعت القرعة أتلتيك بلباو في طريق «المدفعجية» في اللقاء الأول لينجح أرسنال في العودة منتصراً بهدفين نظيفين، ويكمل سلسلة الانتصارات الستة المتتالية أمام الأندية الإسبانية في دوري الأبطال بوصفه أول فريق أوروبي يصل إلى هذا المجد.



دخل أرسنال تاريخ دوري الأبطال من أحد الأبواب، ولكنه يحلم بالدخول إلى تاريخ الكأس ذات الأذنين من الباب الكبير.