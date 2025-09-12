مدرب أرسنال: ليفربول الأقوى في «الرحلة الطويلة»



قال الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال: إن منافسه على لقب الدوري الإنجليزي ليفربول، قد كوّن أقوى فريق في المسابقة بعد ضمه المهاجم السويدي ألكساندر إيزاك.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ليفربول حطم الرقم القياسي له في الانتقالات مرتين هذا الصيف بعدما تعاقد مع الألماني فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن، وهي الصفقة التي وصلت قيمتها إلى 116 مليون جنيه استرليني (157.23 مليون دولار) ثم دفع مبلغ 125 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع إيزاك في اليوم الأخير من الانتقالات.



وفي المجمل أنفق ليفربول أكثر من 400 مليون جنيه استرليني على الصفقات الجديدة بفارق وصل إلى 200 مليون جنيه استرليني عن أرسنال والذي تعاقد مع ثمانية لاعبين هذا الصيف.

ونجح ليفربول في الحصول على تسع نقاط من أصل تسع ممكنة وأنهى المسابقة قبل فترة التوقف الدولي بالفوز على أرسنال 1 - 0 في ملعب «أنفيلد».



وحينما سئل عن وصول إيزاك إلى أنفيلد ومدى تأثيره في سباق اللقب، أجاب أرتيتا، الذي أنهى الموسم الماضي خلف ليفربول بعشر نقاط: «أعتقد أنهم الفريق الأقوى».

وأضاف: «لقد اختاروا أكثر اللاعبين الحاسمين في سوق الانتقالات الأوروبية (إيزاك وفيرتز)، وقدموا عملاً رائعاً في ذلك».



وتابع المدرب الإسباني: «إنهم أقوياء للغاية وعلينا النظر إلى أنفسنا وما علينا فعله واستغلال إمكاناتنا لنصبح أفضل منهم». وبسؤاله عن إذا ما كانت مهمة أرسنال صعبة في إيقاف ليفربول هذا الموسم، قال: «الأمر لا يتعلق بليفربول، بل يتعلق ببطولة الدوري بشكل عام ومدى صعوبة الحفاظ على الاستمرارية في المستوى والفوز بالمباريات المهمة للتتويج باللقب، ستكون تلك رحلة طويلة للغاية لنا جميعاً».