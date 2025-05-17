رسالة كوزمين ترفع معنويات لاعبي الشارقة قبل النهائي الآسيوي

يختتم الشارقة، ابتداءً من الثالثة عصر اليوم بتوقيت الإمارات، تدريباته في سنغافورة، في ملعب استاد «بيشان»، الذي تقام فيه غداً مباراة نهائي دوري أبطال آسيا أمام ليون سيتي، ويسبق التدريب بنصف ساعة، عقد المؤتمر الصحافي لمدرب الشارقة، كوزمين أولاريو، للحديث عن المباراة، وهي الحصة التدريبية الرابعة لفريق الشارقة، الذي وصل سنغافورة مبكراً، للتعود على الطقس مساء الثلاثاء، وخاض أول تدريباته في اليوم التالي، ثم تدريب ثانٍ مساء الخميس، قبل أن يجري التدريب الأساسي مساء أمس، ركز قبله المدرب كوزمين على محاضرة في قاعة الفندق، قبل التوجه للملعب لتنفيذ التكتيك الذي يخوض به المباراة، من خلال مباراة داخلية بين التشكيلة المرشحة مع البدلاء.

ويعتبر الطقس مثالياً، حيث تتراوح درجة الحرارة بين 28 و30 في هذا الوقت، مع احتمال هطول الأمطار، اليوم السبت، وغداً في يوم المباراة، واحتاط الشارقة لفرضية هطول الأمطار بأحذية المطر، كما احتاط المدرب كوزمين لذلك بتوجيهات محددة للاعبين، خلال حديثه مع اللاعبين في المحاضرات اليومية.

ووجّه الروماني كوزمين أولاريو، المدير الفني للشارقة، رسائل قوية للاعبي الشارقة، بثت فيهم كثيراً من الحماس والدافع المعنوي لتحقيق حلم الفوز باللقب القاري، جاء ذلك في محاضرته الأولى، التي ركز فيها المدرب على التحضير الذهني.

ولم ينتظر كوزمين كثيراً بعد وصول بعثة الفريق إلى سنغافورة، حيث عقد اجتماعاً عاجلاً مع لاعبيه قبل أول حصة تدريبية، وجاءت كلماته محفزة، أشعلت الروح القتالية داخل المعسكر.

وابتعد كوزمين في حديثه عن لغة التكتيك والخطط الفنية، واختار مخاطبة قلوب لاعبيه، قائلاً: «أريد أن أعود إلى الإمارات يوم 19 مايو، وأنا أحمل لقب دوري أبطال آسيا، هذا اللقب ليس لنادٍ واحد فقط، بل هو للإمارات كلها».

وأضاف بلهجة حاسمة: «جمهور الشارقة لن يسمح لكم بخسارة لقب مجدداً، لا تفكروا في الماضي، ولا في أي إخفاقات هذا الموسم، أمامكم 90 دقيقة فقط لكتابة التاريخ، فلا تخذلوا من وثق بكم، ورافقكم في كل خطوة».

هذه الكلمات لكوزمين، حملت الكثير من المعاني والدلالات، أبرزها أن مباراة الأحد تمثل لحظة مفصلية في موسم الفريق، وأن التتويج المنتظر ليس مجرد إنجاز كروي، بل مهمة وطنية من أجل الإمارات بأسرها.