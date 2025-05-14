الشارقة يستعد لنهائي أبطال آسيا في سنغافورة

يبدأ فريق الشارقة، اليوم في سنغافورة، استعداداته لخوض نهائي دوري أبطال آسيا أمام منافسه ليون سيتي الأحد المقبل، بعد ساعات قليلة من وصوله مساء أول من أمس. وكانت بعثة الشارقة غادرت بطائرة خاصة من مطار الشارقة، وكان في وداعها عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وخالد المدفع، رئيس مجلس إدارة النادي، وتضم البعثة 25 لاعباً بعد استبعاد الثنائي ماجد راشد وسالم سلطان بداعي الإصابة.

وحدد المدرب كوزمين 4 تدريبات للفريق في سنغافورة من الأربعاء للسبت، وسيكون التدريب الأخير يوم السبت على ملعب استاد «بيشان» الذي تقام فيه المباراة، وجاء حرص كوزمين على السفر مبكراً من أجل التأقلم على الطقس.