العروبة يرفض تصريحات سردار ازمون مهاجم شباب الأهلي

أصدرت شركة كرة القدم بنادي العروبة بياناً، رفضت فيه ما بدر من تصريحات من قبل الإيراني، سردار ازمون، لاعب شباب الأهلي بحق ناديهم، وذلك عقب نهاية مباراة نهائي كأس رئيس الدولة أمام الشارقة، والتي توجت «الفرسان» بطلاً للكأس الغالية.

وقال بيان نادي العروبة: «إن اللاعب الإيراني، سردار ازمون، أظهر تهكماً واضحاً ومرفوضاً بحق ناديهم، وهو أمر مناف تماماً لاحترافية اللاعب عبر تصريحاته، والتي كان من المفترض أن تتحلى بالعقلانية والاحترافية، وجدد النادي رفضه القاطع لأي إساءة تمس النادي أو تسيء إلى تاريخه ومكانته بين الأندية الرياضية، وتؤكد إدارة النادي أنها لن تدخر جهداً لحماية النادي، وأنها ستظل حريصة على اتخاذ ما يلزم من أجل الحفاظ على مكانة واسم النادي أمام جماهيره خاصة، والوسط الرياضي كافة، وختم النادي بيانه الناري بأنه سيقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه ما ورد من تصريحات للاعب عبر وسائل الإعلام».