5 مشاهد في كلاسيكو "الريمونتادا"

عزّز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما حقق فوزاً مثيراً على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 4-3، في مواجهة حملت طابع "الريمونتادا" على ملعب "كامب نو".

7 نقاط قبل 3 جولات

وبهذا الانتصار، وسّع الفريق الكتالوني الفارق إلى 7 نقاط قبل 3 جولات فقط من نهاية الموسم، ليقترب خطوة كبيرة من التتويج بلقبه الـ28 في الليغا.

الفوز الرابع توالياً

ويُعد هذا الفوز هو الرابع توالياً لبرشلونة على ريال مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم، والثاني خلال أقل من شهر، في تأكيد لتفوق "البلاوغرانا" على "الميرينغي" الذي لطالما ارتبط اسمه بعودة "الريمونتادا" في مباريات الدوري.

انتصار وحيد

وبات برشلونة بحاجة لانتصار وحيد فقط لحسم لقب الدوري الإسباني، وقد يتوّج به حتى دون أن يخوض مباراته المقبلة، وذلك في حال تعثّر ريال مدريد أمام مايوركا يوم الأربعاء المقبل.

كيليان مبابي

في المقابل، واصل الفرنسي كيليان مبابي تألقه مع ريال مدريد رغم الموسم الصفري للفريق، حيث سجّل "هاتريك" في الكلاسيكو ليعتلي صدارة هدافي الليغا برصيد 27 هدفاً، متفوقاً بهدفين على مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي.

أكثر لاعب يسجل أهدافاً

وبهذا الرقم، أصبح مبابي أكثر لاعب يسجل أهدافاً في موسمه الأول مع ريال مدريد (39 هدفاً)، متجاوزاً الرقم السابق للمهاجم التشيلي إيفان زامورانو (37 هدفاً).