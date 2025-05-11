من معقل «فخر أبوظبي».. الحادية عشرة بتوقيت شباب الأهلي

نجح شباب الأهلي من معقل نادي الجزيرة «فخر أبوظبي» في فك الارتباط بينه والشارقة بوصوله للقب الـ 11 في الفوز بكأس رئيس الدولة في إنجاز غير مسبوق في البطولة الغالية التي سجل فيها النادي اسمه بحروف من ذهب ابتداءً من أول نسخة فاز بها، ويمثل فوزه بلقب النسخة 48 تتويجاً لتميز النادي هذا الموسم، حيث افتتح فيه إنجازاته مبكراً في نهاية العام 2024 بكأس السوبر الإماراتي ليكون الختام مسكاً في 2025 بالفوز بالكأس الغالية.

وصل شباب الأهلي إلى اللقب رقم 36 في مسيرته التاريخية مع الكرة الإماراتية، بعد فوزه بلقب النسخة 48 لكأس رئيس الدولة للمرة 11 في تاريخه، كما أحرز شباب الأهلي 9 ألقاب في مسيرته مع درع الدوري من بينها الفوز بـ 5 نسخ في عصر الاحتراف، إضافة إلى 7 ألقاب حققها بالفوز بكأس السوبر الإماراتي، كما حقق هذا الموسم التتويج بـ 4 ألقاب ابتداءً بكأس «سوبر إعمار» بتغلبه على الوصل بركلات الترجيح 4 - 1 على استاد آل مكتوم في دبي، ثم الفوز على مضيفه الريان 3 - 1 في كأس السوبر الإماراتي القطري على ملعب أحمد بن علي في الدوحة ثم الفوز بلقب دوري أدنوك وانتهاءً بكأس رئيس الدولة.

يعد شباب الأهلي أول نادٍ يحرز «ثنائية» الدوري وكأس رئيس الدولة في موسم واحد 1974 - 1975، وكررها في موسم 1975 - 1976، ليكون أول نادٍ يفوز بدرع الدوري موسمين متتاليين، وتكرر المشهد ذاته الموسم الحالي.