تشابي ألونسو يعتزم الرحيل عن ليفركوزن نهاية الموسم الحالي

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، اعتزامه الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الحالي.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "اتفقنا أنا والنادي هذا الأسبوع على أن تكون المباراتان المتبقيتان للفريق هذا الموسم هما الأخيرتان لي كمدرب لباير ليفركوزن".

وارتبط اسم ألونسو بقوة في وسائل الإعلام بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، لكنه لم يعلق على هذه التكهنات، ولا يزال موقف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي غير واضح حتى الآن.

وفاز ألونسو بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا الموسم الماضي دون أن يخسر أي مباراة، لكنه لم يتمكن من الاحتفاظ باللقبين خلال الموسم الحالي، علما بأن بايرن حسم تتويجه بلقب بوندسليجا هذا الموسم يوم الأحد الماضي.

وتعرض ألونسو لضغوط كبيرة في مايو الماضي، حيث أفادت تقارير باهتمام ناديي بايرن ميونخ وليفربول الإنجليزي، الذي سبق له اللعب ضمن صفوفهما، من أجل الحصول على خدماته، كما تكهنت وسائل الإعلام بوجود بند في عقده يسمح له بالرحيل إلى ناد سبق ولعب له.

وعوضا عن ذلك ذلك، التزم ألونسو بقيادة ليفركوزن هذا الموسم، لكنه اختار الآن الرحيل، بحثا عن تحد جديد.

وأكد ألونسو إنها لحظة مفعمة بالمشاعر المتناقضة. إنها لحظةٌ للتوقف عن الحديث كثيرا، وعن المستقبل. نريد أن نقول وداعا بشكل لائق بعد غد الأحد".

ويلتقي ليفركوزن مع ضيفه بوروسيا دورتموند بعد غد، قبل أن يختتم مسيرته بالدوري هذا الموسم في 17 مايو/أيار الجاري بمواجهة مضيفه ماينز.

وأوضح ألونسو: "تحدثتُ هذا الصباح مع اللاعبين، والجهاز الفني، والعديد من الأشخاص الذين ساعدوني خلال هذه السنوات الثلاث المذهلة والرائعة".

وتابع: "الآن هو الوقت المناسب لمشاركة هذا الشعور (بعد غد) الأحد، خاصة مع الجماهير في هذا الملعب الذي عشت فيه مشاعر رائعة، حيث وصلت إلى ما أنا عليه الآن. يتعين علي أن أكون ممتنا للجميع".

كان الهولندي إريك تن هاج، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن المرشحين لقيادة ليفركوزن خلفا لألونسو، وفقا لوسائل إعلامية.

كانت صحيفة (ماركا) الإسبانية، المقربة من النادي الملكي، ذكرت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن ألونسو سوف يخلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي في قيادة الريال

ومن المتوقع أن يوقع المدرب الإسباني عقدًا لمدة ثلاث سنوات، وسوف يصحب ألونسو معه مساعديه سيباس باريا وألبرتو إنسيناس إلى مدريد.

وكانت تقارير إعلامية واسعة النطاق أفادت بأن ريال مدريد وأنشيلوتي قررا بالفعل الانفصال بعد خروج العملاق الإسباني من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وربما يصدر إعلان عن رحيل أنشيلوتي رسميا بعد مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة بعد غد الأحد في حال خسارة ريال مدريد واقتراب تتويج الفريق الكتالوني بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ولا يزال من غير الواضح من سيقود ريال مدريد خلال كأس العالم للأندية في يونيو القادم، حيث يبدو الاستعانة بمدير كرة القدم الاحترافية، سانتياجو سولاري، أحد الخيارات المطروحة، فيما سيتولى ألونسو المسؤولية في الموسم الجديد.

وتجنب ألونسو، الذي لا يزال مرتبطًا بعقد مع ليفركوزن حتى عام ٢٠٢٦ وقاده لتحقيق ثنائية الدوري والكأس بألمانيا دون هزيمة الموسم الماضي، الرد على التساؤلات بشأن مستقبله مع ناديه الحالي أكثر من مرة.

وفي سياق آخر، أكد ليفركوزن في السابق أن المدافع جوناثان تاه سيغادر النادي بنهاية الموسم الحالي مع انتهاء عقده الجاري، وكان قلب الدفاع الألماني قد أعلن رحيله بالفعل.