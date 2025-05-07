بدر أحمد: الأكثر تركيزاً والأقل أخطاءً هو الأقرب لحصد الكأس

رفع سعة مدرجات ملعب النهائي الآسيوي إلى 10 آلاف متفرج

شدد بدر أحمد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة على أن مباراة نهائي كأس رئيس الدولة، المقررة بعد غد، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، أمام شباب الأهلي صعبة على الفريقين، وكعادة النهائيات من الصعب التكهن بنتيجتها، مشيراً إلى أن الفريق الأعلى تركيزاً والأقل أخطاء سيكون الأقرب لتحقيق اللقب.

وقال بدر أحمد في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «بالتأكيد المباراة صعبة للغاية على الفريقين، في ظل الرغبة القوية من كل فريق لإحراز اللقب الغالي وفض الشراكة مع المنافس في عدد ألقاب التتويج بكأس رئيس الدولة، نسعى لدخول المباراة بأفضل مستوى من الجاهزية وتحضير اللاعبين فنياً وبدنياً وذهنياً خصوصاً بعد النتائج الأخيرة».

وأضاف: «الفريقان تعرضا للخسارة في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، وخسر شباب الأهلي من الوصل وخسر الشارقة من الوحدة، لكن مباريات الكأس تختلف بالطبع، ولا يمكن توقع أي سيناريو، لكن بالتأكيد الفريق الأكثر تركيزاً والأقل ارتكاباً للأخطاء سيحقق الكأس».

ورداً على حسم شباب الأهلي لقب دوري المحترفين رسمياً وتراجع نتائج الشارقة مؤخراً مما أدى إلى حسم اللقب قبل ثلاث جولات على النهاية، قال: «نبارك لشباب الأهلي على لقب الدوري، وأعتقد أنه ظهر كفريق قوي على مدار الموسم، هناك أسباب عدة ربما أسهمت في ذلك التراجع في الدوري، أبرزها ضغط المباريات والإرهاق الواضح على اللاعبين نتيجة ذلك الضغط».

وتابع: «بكل تأكيد نضع اللوم على أنفسنا لعدم تهيئة اللاعبين بالشكل الأمثل في المباريات الماضية، بعد اتساع فارق النقاط لم نرمِ المنديل حينها، وكنا نحاول الاستمرار في المنافسة على الدوري، ولكن كان من الطبيعي أن يتجه التركيز إلى بطولتي كأس رئيس الدولة ودوري أبطال آسيا، إضافة إلى الإرهاق والضغط الذهني الذي أثر على أداء ونتائج الفريق في المباريات الأخيرة».

هدف

وأكد بدر أحمد أنه بعد حسم لقب الدوري لشباب الأهلي وتقلص فارق النقاط مع الوحدة إلى 4 نقاط أصبح هدف الفريق الحفاظ على المركز الثاني وعدم فقدانه، خصوصاً وأن فرقاً مثل الوحدة والوصل ليست بالفرق السهلة، ولكن التركيز الآن على نهائي كأس رئيس الدولة والسعي للتتويج بالبطولة لمصالحة الجماهير.

وكشف بدر أحمد عن زيادة مقاعد ملعب بيشان الذي يقام عليه نهائي دوري أبطال آسيا يوم 18 مايو الجاري، في مواجهة ليون السنغافوري إلى 10 آلاف متفرج، حيث سيتم زيادة سعة مدرجات الملعب إلى 4 آلاف مقعد إضافي من 6 آلاف إلى 10 آلاف متفرج، وقال: «بدأ نادي ليون الآسيوي في أعمال توسعة مدرجات الملعب، وشاهدت عدداً من الصور لبدء أعمال زيادة سعة الملعب، وهو أمر جيد من أجل زيادة عدد الجماهير، ونأمل مؤازرة جماهير الشارقة للفريق في النهائي الآسيوي من أجل تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخ النادي، ونحن على ثقة بأن جمهور «الملك» سيقف خلف الفريق واللاعبين بكل قوته لتحقيق الحلم».