محمد اليماحي لـ« البيان »: جميع أندية الدولة خلف الشارقة في نهائي «الآسيوية»

أكد محمد اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء لـ«البيان»، أن جميع أندية الدولة بمختلف انتماءاتهم تقف صفاً واحداً خلف فريق الشارقة ممثل الوطن الذي يخوض نهائي أبطال آسيا في الـ 18 من الشهر الجاري أمام ليون سيتي السنغافوري، مشيراً إلى أن جمهور الإمارات يثق في لاعبيه وقدرتهم على الفوز بالمباراة والتي تعتبر فرصة تاريخية للشارقة إذا قدر له التتويج بهذا اللقب الآسيوي الأول في تاريخ النادي. وتابع: يوم المباراة ستتلاشى الولاءات والانتماءات، ولا بديل عن العودة بكأس البطولة إلى أرض الوطن بمشيئة الله.

وحول قرار اتحاد الكرة بتعيين الروماني كوزمين مدرباً لمنتخب الإمارات الوطني قبل المباريات المتبقية في التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2026، قال اليماحي: قرار مجلس إدارة اتحاد كرة القدم صائب خاصة وأن الروماني كوزمين لديه معرفة تامة بكرة الإمارات ويدرك كل تفاصيلها، لا سيما أنه سبق له تولي مهمة المدير الفني للعديد من الفرق الكبيرة وحقق معها البطولات، وأعتقد أن تواجده حالياً مع نادي الشارقة الذي قاده للوصول لنهائي «الآسيوية» دليل على أنه مدرب كفء ومتميز.

كما تحدث اليماحي عن الأداء المتباين لفريق كلباء خلال الموسم الجاري، مشيراً إلى أن فريق «النمور» مر بظروف صعبة خلال مباريات إياب دوري أدنوك للمحترفين، لافتاً إلى الأداء القوي الذي كان يميز الفريق في مرحلة الذهاب وتحقيقه النتائج اللافتة جعل هناك حالة من الاسترخاء والاطمئنان في الدور الثاني من المسابقة، ليدخل الفريق في دوامة النتائج السلبية والهزائم المتتالية لينزف عدداً ليس بالقليل من النقاط، قبل أن يستعيد الفريق عافيته في الجولتين الماضيتين بعد الفوز على الجزيرة ودبا الحصن، منوهاً إلى أن فريق كلباء يتطلع لمواصلة الانتصارات في قادم الجولات أمام عجمان والنصر وبني ياس.

وأشار اليماحي إلى أن الاهتمام المتواصل بأمر النادي من كافة المستويات والفريق الأول على وجه الخصوص هو ما جعل اللاعبين يشعرون بالمسؤولية، ويقدمون أفضل ما لديهم من أجل تحقيق مركز متقدم في دوري أدنوك للمحترفين .