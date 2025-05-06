كوزمين: بعض لاعبي الشارقة لعبوا أمام الوحدة كأنهم في إجازة

ردة الفعل غابت وكان من الصعب المنافسة على جميع الجبهات

أعرب الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني لفريق الكرة بنادي الشارقة، عن خيبة أمله بعد الخسارة بثلاثية نظيفة من الوحدة، مساء أول من أمس، في الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، وهي الخسارة التي أعلنت تتويج شباب الأهلي رسمياً بدرع الدوري للموسم الحالي بعد منافسة مع الشارقة. وانتقد كوزمين أداء اللاعبين وغياب ردة الفعل التي كان ينتظرها بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام بني ياس، مشيراً إلى أنه كان من الصعب المنافسة على جميع الجبهات، وأن اللاعبين بدوا وكأنهم في إجازة بعدما حققوا أهدافهم.

ردة الفعل

وقال كوزمين في المؤتمر الصحفي عقب الهزيمة من الوحدة: كنت أنتظر ردة فعل مختلفة وقوية من اللاعبين بعد الخسارة من بني ياس، لكن مع الأسف لم تظهر ردة الفعل المطلوبة، وأعتقد أن بعض اللاعبين وكأنهم في إجازة والبعض الآخر وصل لأهدافه. وأضاف: الوضع في غاية الصعوبة في الوقت الحالي، وهناك العديد من الأمور التي أدت إلى هذا الأمر، أتمنى في الفترة المقبلة عودة الحافز خاصة من الناحية الذهنية من أجل العودة للوضع الطبيعي للفريق.

الإرهاق

وأرجع كوزمين تراجع النتائج مؤخراً إلى الإرهاق نتيجة توالي المباريات، موضحاً: ربما يكون الإرهاق عاملاً مؤثراً، وشاهدنا أيضاً شباب الأهلي خسر من الوصل وللمرة الأولى هذا الموسم، حاولت إجراء تدوير بين اللاعبين ومنح الفرصة للجميع للمشاركة من أجل تفادي إرهاق المباريات، لكن كان من الصعب المنافسة على جميع الجبهات، وكنا ندرك هذا الأمر منذ البداية، خصوصاً ومع إجراء تغيير أكثر من لاعب تبدأ المعاناة، وهذا الأمر كان واضحاً.

من جانبه، أبدى السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب الوحدة سعادته بالفوز الذي حققه «العنابي» على الشارقة، واستعادة المركز الثالث، في سعيه نحو خطف المركز الثاني قبل نهاية الموسم، مشيراً إلى أن الفريق لا يزال أمامه 3 مباريات مهمة وصعبة في المسابقة، وكسر الوحدة عقدة عدم الفوز على ملعبه باستاد آل نهيان في مواجهة الشارقة استمرت 7 سنوات، إذ كان آخر فوز للوحدة على الشارقة في ملعب «العنابي» عام 2018.