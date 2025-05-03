دبا الفجيرة يطارد صدارة «الهواة» أمام مجد المهدد بالهبوط

يشهد افتتاح مباريات الأسبوع 26 من دوري الدرجة الأولى اليوم مباراتين على قدر كبير من الأهمية، في الأولى يستقبل دبا الفجيرة وصيف المسابقة برصيد 46 نقطة ضيفه مجد صاحب المركز الثالث عشر بـ15 نقطة والمهدد بالهبوط عند الساعة 18:05.

ويسعى فريق دبا «النواخذة» لمواصلة عروضه الجيدة وتحقيق الفوز السادس على التوالي والذي سيقوده لاعتلاء صدارة المسابقة التي يتربع عليها فريق الظفرة برصيد 47 نقطة والذي يغيب عن الجولة بسبب الراحة الإجبارية.

وتبدو فرصة دبا كبيرة في التربع على قمة دوري الهواة وتوسيع الفارق بالوصول إلى النقطة 49 حال تحقيق الفوز على فريق مجد الذي سيأتي للساحل الشرقي من أجل إحداث المفاجأة ووضع حد لهزائمه الأخيرة في المسابقة .

والتي كان آخرها خسارته أمام الذيد في الجولة الماضية بنتيجة 2 - 1، وفي مباراة ثانية يتعين على لاعبي فريق غلف اف سي صاحب المركز الأخير برصيد 7 نقاط تحقيق الفوز على مضيفه الجزيرة الحمراء الثاني عشر برصيد 20 نقطة وذلك لإنعاش آماله بالبقاء في دوري الهواة لكن مهمة غلف تبدو صعبة للغاية.

حيث يتعين عليه تحقيق الفوز في مبارياته المتبقية من عمر المسابقة مع خسارة منافسيه مجد والجزيرة الحمراء لمبارياتهم المقبلة وهي معادلة فيما يبدو واقعياً ستكون صعبة لصاحب المركز الأخير.

وغداً تقام 4 مباريات في الأولى يستقبل العربي ثالث الترتيب برصيد 42 نقطة جاره الحمرية الـ11 برصيد 22 نقطة ويدخل العربي اللقاء بشعار الفوز من أجل الإبقاء على حظوظه قائمة في خطف إحدى بطاقتي التأهل لدوري المحترفين.

وفي اللقاء الثاني يحل الفجيرة ضيفاً على الإمارات ، ويتطلع غلف يونايتد العاشر برصيد 23 نقطة إلى مواصلة عروضه الجيدة وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي عندما يحل ضيفاً على مصفوت التاسع برصيد 24 نقطة ، وفي لقاء رابع يستقبل حتا ضيفه الذيد في مباراة تحسين المراكز.