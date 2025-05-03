شباب الأهلي يفض الشراكة مع الشارقة في «جولات الصدارة»

نجح شباب الأهلي في اعتلاء صدارة دوري أدنوك للمحترفين في عشر جولات خلال الموسم الحالي، منها ثماني جولات متتالية، ليصبح ثاني أكثر الأندية تصدراً لجولات الدوري في تاريخ المحترفين بعد العين.

وضمن الوصول إلى الاحتفاظ بالصدارة في 14 جولة هذا الموسم مع اقترابه من حسم اللقب، إذ يحتاج إلى نقطة واحدة فقط في مباراته مع الوصل اليوم في الجولة 23 لحسم الدرع رسمياً للمرة التاسعة في تاريخه.وشهد الموسم الحالي 2024 - 2025 تصدر ثلاثة فرق لجدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.

حيث كانت البداية مع النصر الذي اعتلى الصدارة في الجولتين الأولى والثانية، ثم انتقلت الصدارة إلى الشارقة في الجولة الثالثة، واستمر على القمة حتى الجولة الخامسة، قبل أن يعتلي شباب الأهلي قمة الترتيب في الجولتين السابعة والثامنة.

وعاد الشارقة إلى الصدارة في الجولة الثامنة وحافظ عليها لـ7 جولات متتالية من الثامنة حتى الجولة الرابعة عشرة، قبل أن يعود شباب الأهلي مجدداً للمركز الأول من الجولة الخامسة عشرة حتى الجولة الثانية والعشرين ولثماني جولات متتالية.

ويأتي العين في مقدمة أكثر الأندية اعتلاء لصدارة المسابقة بحسب عدد الجولات منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2008 - 2009، إذ تصدر جدول الدوري في 116 جولة من إجمالي 392 جولة أقيمت في دوري المحترفين حتى الآن، وذلك بعد استبعاد موسم 2019 - 2020 الذي تم إلغاؤه بسبب جائحة كورونا.

بينما قلص شباب الأهلي الفارق مع العين في عدد جولات الصدارة، بعدما احتل «الفرسان» ثاني أكثر الأندية على قمة الدوري بـ82 جولة، أبرزها في موسم 2013 - 2014 الذي حقق خلاله اللقب عندما حافظ على الصدارة لمدة 24 جولة متتالية في رقم قياسي حينها، بدءاً من الجولة الثالثة حتى الـ26 والأخيرة في موسم حقق خلاله 64 نقطة من 20 انتصاراً و4 تعادلات وخسارتين.

ويمتلك العين الرقم القياسي كأكثر الأندية تحقيقاً للصدارة في 25 جولة متتالية، وذلك في موسم 2021 - 2022 عندما حافظ على الصدارة بداية من الجولة الثانية حتى الجولة الأخيرة، في الوقت الذي كانت صدارة الجولة الأولى من نصيب فريق الوحدة الذي أصبح وصيفاً مع نهاية الدور الأول آنذاك.

وسيتمكن شباب الأهلي من فض الشراكة مع الشارقة في الأكثر صدارة لجولات الموسم الحالي، بعد أن اعتلى الشارقة القمة في 10 جولات، وفقاً لترتيب رابطة المحترفين الإماراتية عقب نهاية كل جولة، خصوصاً وأن الموسم الحالي شهد عدداً من المؤجلات سواء للشارقة أو شباب الأهلي نتيجة المشاركات الخارجية.

الجزيرة يأتي في المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الأندية تصدراً لعدد جولات دوري المحترفين بـ68 جولة، أبرزها في موسم 2010 - 2011 الذي شهد تتويجه بلقبه الأول، عندما تصدر المسابقة في 19 جولة، منها 18 جولة متتالية، إذ شهد ذلك الموسم تصدر الجزيرة في الجولة الأولى قبل أن يقفز العين للمقدمة في الجولات الثلاث التالية، واستعادها الجزيرة في الجولة الخامسة وحافظ عليها حتى الجولة 22.

وفي المركز الرابع يأتي الشارقة بتصدره الدوري في 52 جولة، حقق أغلبها خلال موسم 2018 - 2019 الذي توج فيه باللقب عندما اعتلى عرش المسابقة في 21 جولة، منها 14 جولة متتالية.

وكرر السيناريو نفسه في موسم 2020 - 2021، منذ نهاية المرحلة الرابعة، وحتى الجولة 17 فرض الشارقة نفسه ملكاً للقمة، واحتكر قمة الترتيب 14 جولة، قبل أن يتنازل عنها لصالح الجزيرة الذي حصد المركز الأول، مع نهاية المرحلة 18 وتصدر الترتيب في 8 جولات.

ويعد الوصل خامس أكثر الأندية اعتلاء لصدارة دوري المحترفين بـ30 جولة، سجل أغلبها في الموسم الماضي الذي توج فيه بدرع الدوري، حينما تصدر المسابقة في 20 جولة متتالية، بعد أن اقتنص الصدارة عقب نهاية الجولة السابعة واستمر على القمة حتى نهاية الموسم، في حين يأتي الوحدة خلف الوصل بـ28 جولة.

وتفاوت عدد جولات الصدارة لبقية الأندية وتراوحت بين 5 جولات وجولة واحدة في تاريخ كل نادٍ في المحترفين، إذ تصدر النصر الدوري على مدار 15 موسماً في 5 جولات، والشباب (سابقاً) وبني ياس في 4 جولات، وجولة واحدة لكل من أندية الظفرة والشعب (سابقاً) والبطائح.