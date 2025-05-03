خورفكان والنصر.. رد الاعتبار وتشديد الخناق

يتطلع خورفكان إلى رد اعتباره وتسديد دينه للنصر الذي جرعه الهزيمة خلال مباراة الذهاب بنتيجة 3 - 1، عندما يستضيفه اليوم في تمام الساعة 18:05 ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين.

وتأتي أهمية المباراة كونها تجمع بين النصر السادس برصيد 33 نقطة وخورفكان الثامن برصيد 31 نقطة. ورفع لاعبو الفريقين شعار الفوز من أجل إبقاء كل طرف على حظوظه قائمة في تشديد الخناق على فرق المقدمة لخطف بطاقة المركز الثالث المؤهل للعب آسيوياً.

ويسعى عناصر المدرب الوطني عبدالمجيد النمر، المدير الفني للنسور، لاستعادة النغمة عقب الهزيمة أمام شباب الأهلي الذي تمكن من كسر سلسلة النتائج الإيجابية والمذهلة لخورفكان في دوري أدنوك للمحترفين بعد تجنبه الهزيمة في 6 مباريات على التوالي حقق فيها الفوز في خمس مواجهات.

بدوره، قال عبدالمجيد النمر، مدرب خورفكان: طموحات الفريقين متشابهة، والفوز يضمن لكل فريق التقدم في جدول الترتيب. وتابع: ⁠نسعى لاستعادة نغمة الانتصارات عقب الهزيمة من شباب الأهلي المتصدر.

لافتاً إلى أن الفريق يفتقد إلى جهود لاعبه محمد شاكر المعاقب بالبطاقة الحمراء خلال مباراة الفريق السابقة، وهو الطرد المبكر الذي أثر في أداء الفريق، لنتلقى الهزيمة حينها بعد 6 مباريات متتالية لم يتذوق فيها فريقه طعم الخسارة.وأضاف: استعدادات الفريق جيدة، ونسعى إلى تقديم مستوى جيد واستعادة النتائج الإيجابية، وننتظر دعم جمهور الخور.

هدف

من جهته، يتطلع النصر لمواصلة انتصاراته بتحقيق الفوز الثالث على التوالي من أجل تعزيز حظوظه لاحتلال مركز متقدم بنهاية الموسم.وبالرغم من افتقاد العميد لهدافه علي مبخوت بسبب التزامه بالخدمة الوطنية إلا أن المدرب الهولندي ألفريد شرودر يعول على مهاجمه السويسري هاريس سيفيروفيش لقيادة الفريق للعودة بنتيجة إيجابية من خورفكان.

وقال شرودر: فريقنا يعيش فترة إيجابية، وأنا راضٍ عن الأداء في المباريات الثلاث الأخيرة. نطمح لمواصلة تحقيق النتائج الجيدة، رغم إدراكنا لصعوبة التحدي المقبل. وأضاف: نواجه خورفكان، وهو فريق يقدّم مستويات مميزة في الفترة الأخيرة، ويملك هجوماً قوياً بقيادة تيسودالي، إلى جانب لاعبين بارزين في مختلف الخطوط.

وختم: ندرك أهمية الفوز في هذه المواجهة، كونه خطوة أساسية نحو تحقيق هدفنا بإنهاء الموسم ضمن المراكز الستة الأولى. فريقنا استعد بشكل جيد، ونحن جاهزون تماماً لخوض المواجهة المقبلة.

من جهته، أكد اللاعب مروان أزرقان أن النصر بحالة معنوية جيدة بعد تحقيقه انتصارين متتاليين، مشدداً على ضرورة أن يستمر الفريق على هذا النسق الإيجابي.وقال: نسعى للفوز في كل مباراة من أجل إنهاء الموسم بأفضل مركز ممكن في جدول الدوري.