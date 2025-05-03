كلباء ودبا الحصن.. صراع البقاء

يستقبل كلباء جاره دبا الحصن اليوم في ديربي البقاء ضمن أندية دوري الأضواء، وذلك عند الساعة السادسة و5 دقائق مساء، لحساب الأسبوع 23 من دوري أدنوك للمحترفين.

وسيكون الصراع حول اقتناص النقاط قائماً بين الفريقين، وكان كلباء صاحب الأرض والجمهور، قد استعاد خلال الجولة الماضية نغمة الانتصارات، بعد مرور أكثر من 5 جولات، لم يحصد فيها النمور العلامة الكاملة.

وتعرض الفريق لأربع هزائم وتعادل وحيد، لكن رفاق اللاعب الإيراني مهدي قايدي، تمكنوا من تحقيق الفوز على الجزيرة، المتوج حينها بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والعودة من العاصمة بالعلامة الكاملة، التي رفعت رصيد الفريق إلى 25 نقطة.

حيث بات النمور في مأمن من الهبوط، وهو «الكابوس» الذي ظل ملازماً لفريق دبا الحصن صاحب المركز الـ 13 قبل الأخير، برصيد 16 نقطة، والذي يدخل مباراة اليوم بشعار وحيد، هو الفوز دون سواه، من أجل الإبقاء على آماله وحظوظه قائمة في خطف بطاقة البقاء الوحيدة، بعد معرفة هوية الهابط الأول لدوري الهواة، وهو فريق العروبة.

تفاؤل النمور

بدوره، أبدى فوك رازوفيتش مدرب كلباء، تفاؤله بتقديم لاعبي فريقه لمباراة قوية أمام ضيفه دبا الحصن، وقال رازوفيتش: لدينا مباراة أخرى مهمة في الدوري، ونرغب في تأكيد ما قدمناه ضد الجزيرة في الجولة الماضية، وواصل: سنحاول أن نلعب مباراة جيدة.. نحن متحمسون جداً لهذه المواجهة، نتوقعها مثيرة وقوية.

وأضاف: في الوقت الحالي، جميع اللاعبين في أتم الجاهزية والاستعداد لهذه المباراة، وأتمنى من الجميع معرفة أدوارهم، وتقديم أفضل ما لديهم لتحقيق نتيجة إيجابية.

جاهزية الحصن

من جانبه، أكد حسن العبدولي مدرب دبا الحصن، جاهزية فريقه لمباراة الديربي، ويجب أن نلعب بروح قتالية، ونخدم أنفسنا في صراع الهروب من الهبوط، وأضاف «يجب أن نلعب بتركيز عالٍ طوال المباراة، لتحقيق النقاط الثلاث.

وإسعاد جماهيرنا، ضمن جهودنا للبقاء في دوري المحترفين»، ونوه بأن «الجهاز الفني عكف على معالجة الأخطاء السابقة، وأدعو اللاعبين إلى عدم تكرارها، والفريق متمسك بفرصته في البقاء، وننتظر دعم الجماهير في المدرجات».