توتنهام يضع قدماً في نهائي الدوري الأوروبي

نحى توتنهام هوتسبير موسمه المحلي المتواضع جانبا وتغلب 3-1 على ضيفه بودو/جليمت النرويجي أمس الخميس ليضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم برينان جونسون لتوتنهام بهدف بضربة رأس بعد 37 ثانية من صفارة البداية وأضاف جيمس ماديسون الهدف الثاني بلمسة ذكية لينهي الفريق الشوط الأول متقدما 2-صفر، ثم عزز دومينيك سولانكي تقدم توتنهام بعد مرور ساعة من اللعب عندما سدد ركلة جزاء بهدوء في المرمى.

ويحلم مشجعو صاحب الأرض بالفعل بمواجهة إنجليزية خالصة محتملة مع مانشستر يونايتد في النهائي الذي يقام يوم 21 مايو أيار في بيلباو، لكن توتنهام سمح لمنافسه بتفجير مفاجأة قبل دقائق من نهاية المباراة إذ منح القائد أولريك سالتنس الأمل لفريق بودو/جليمت في مباراة الإياب المقررة الأسبوع المقبل عبر تسجيل هدف تقليص الفارق.

وبودو/جليمت هو أول فريق نرويجي يصل إلى قبل نهائي إحدى البطولات الأوروبية، ومع فوزه على ملعبه أمام فريق مثل بورتو وأولمبياكوس ولاتسيو خلال مسيرته في الموسم الحالي بالمسابقة، فإنه لا يزال يحلم بإمكانية قلب الطاولة على توتنهام.

وقال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام "أعتقد أنها (النتيجة) تضعنا في موقف جيد. أعتقد أن اللاعبين كانوا رائعين اليوم".

وأضاف "سجل بودو/جليمت هدفا متأخرا، وهذا لا يعكس هيمنتنا على المباراة، ولكن إذا كررنا هذا الأداء الأسبوع المقبل فسيكون ذلك كافيا للتأهل".

ويقترب توتنهام من تسجيل أسوأ سجل له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 1993-1994، إذ تلقى 19 هزيمة خلال 34 مباراة ليحتل المركز 16، ويواجه مدربه أنجي بوستيكوجلو مستقبلا ضبابيا مع الفريق.

ولم يفز توتنهام بأي لقب أوروبي منذ فوزه بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1984، ولم يحقق أي لقب منذ عام 2008، وتعرض بوستيكوجلو، المدرب السابق لسيلتيك، للسخرية على نطاق واسع عندما زعم أنه يحقق دائما تتويجا بلقب في موسمه الثاني مع أي ناد، ولكن عندما تقدم فريقه بسهولة 3-صفر، جدد هذا آماله في إمكانية التتويج.

وأدى هدف سالتنس المتأخر إلى إحباط لاعبي الفريق الإنجليزي، إلى جانب الإصابات التي تعرض لها ماديسون وسولانكي والتي أجبرتهما على الخروج من الملعب، لكن توتنهام لا يزال في وضع جيد بالبطولة.

وقال المدرب الأسترالي "هكذا يسير موسمنا، وهذا ليس سهلا. أردنا استبدال ماديسون وسولانكي، تحدثت معهما وأتمنى ألا يكون الأمر خطيرا".

وعلى النقيض من أدائه الفوضوي في الدوري الإنجليزي الممتاز، نجح توتنهام في شق طريقه عبر الدوري الأوروبي بطريقة جيدة نسبيا وأثار الإعجاب عندما تغلب 1-صفر على مضيفه أينتراخت فرانكفورت ليضمن مكانه في قبل النهائي.

وبدأ توتنهام المباراة بطريقة رائعة عندما أرسل بيدرو بورو عرضية حولها ريتشارليسون برأسه إلى منطقة الجزاء لتصل إلى جونسون غير المراقب ويسكنها بضربة رأس في شباك نيكيتا هايكين.

وسيطر أصحاب الأرض على مجريات اللعب، وتألق بورو مجددا في الدقيقة 34 بإرسال تمريرة من مسافة طويلة إلى ماديسون الذي سيطر على الكرة بشكل جيد ثم سددها في المرمى.

وفرض بودو/جليمت، الذي غاب عنه العديد من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابات والإيقاف، حضوره قبل نهاية الشوط الأول بقليل عندما سدد أولي بلومبرج كرة خطيرة لكنها مرت فوق العارضة مباشرة.

وتقلصت آمال الفريق النرويجي بشكل كبير عندما أضاف سولانكي الهدف الثالث من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وجدد هدف سالتنس آمال بودو/جليمت في مباراة الإياب التي قد تشكل اختبارا صعبا لتوتنهام يوم الخميس المقبل على العشب الصناعي.

وقال يبي ينسن، لاعب خط وسط بودو/جليمت "كان مهما جدا لنا (التسجيل في اللحظات الأخيرة) ولدينا فرصة كبيرة الأسبوع المقبل. كانت مباراة صعبة، لكننا قدمنا أداء جيدا، وتماسكنا في الأوقات الصعبة".