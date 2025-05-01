إغلاق قضية رشاوى «الحكاية الصيفية الخيالية»

أسدلت محكمة في فرانكفورت الستار أمس على قضية استمرت لسنوات ضد تيو تسفانتسيجر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم السابق بشأن مدفوعات بملايين اليورو مرتبطة بكأس العالم 2006.

وتسببت قضية «رشاوى» تتعلق بدفع مبلغ 6.7 ملايين يورو (7.6 ملايين دولار) قبل عقدين من الزمن في تشويه صورة الحدث العالمي الأبرز الذي أقيم في ألمانيا.

وأطلق على البطولة لقب (الحكاية الصيفية الخيالية) بسبب تأهل الفريق المضيف إلى الدور قبل النهائي، ونفاد كافة تذاكر المباريات ومناطق المشاهدة الخارجية في جميع أنحاء البلاد والتي اجتذبت مئات الآلاف من المشجعين.

وأثرت الفضيحة أيضاً في سمعة الاتحاد الألماني، وهو أكبر اتحاد رياضي في العالم ويضم أكثر من سبعة ملايين عضو نشط. وأنهت المحكمة الإقليمية في فرانكفورت الأربعاء القضية، وألزمت تسفانتسيجر بدفع غرامة قدرها عشرة آلاف يورو وأخلت سبيله رسمياً. وبهذا لن يصدر حكم، وتنتهي الإجراءات القانونية ضد رئيس الاتحاد الألماني السابق.

وقال تسفانتسيجر للصحفيين أنا سعيد بهذا القرار وأستطيع الآن أن أسير مرفوع الرأس.

وتتمحور القضية التي شملت العديد من التحقيقات المنفصلة الأخرى حول دفع مبلغ 6.7 ملايين يورو متعلقة بحدث مرتبط بكأس العالم 2006 لم يُقم.

وكان تسفانتسيجر وخليفته فولفجانج نيرسباخ الذي استقال من منصبه كرئيس للاتحاد الألماني في عام 2015 نتيجة لهذه القضية، والأمين العام السابق هورست شميدت، قد واجهوا اتهامات بالترتيب لتقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة في عام 2006 لتمكين الاتحاد من تجنب دفع الملايين للضرائب.

ولم تدن المحكمة أياً من المتهمين الثلاثة، إذ أغلقت القضايا المرفوعة ضد نيرسباخ وشميدت في وقت سابق.

وقال ممثلو الادعاء إن الإقرار الضريبي يشمل مدفوعات بقيمة 6.7 ملايين يورو من الاتحاد الألماني للاتحاد الدولي (فيفا) من أجل كأس العالم 2006، رغم أن الأموال استخدمت في الواقع لغرض آخر ولا ينبغي خصمها من الضرائب.