مدرب الهلال السعودي ينتقد الحكم بعد الخروج من دوري أبطال آسيا

انتقد جورجي جيسوس مدرب الهلال حكم المباراة بعد الخروج من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم أمس الثلاثاء بخسارة الفريق الفائز باللقب أربع مرات أمام مواطنه الأهلي السعودي 3-1 في جدة.

وودع الهلال البطولة بعدما سجل روبرتو فيرمينو وإيفان توني هدفين للأهلي في الشوط الأول وأضاف فراس البريكان هدفا في الثواني الأخيرة ليتأهل الأهلي للنهائي لأول مرة منذ 2012.

وقال جيسوس عن الحكم الأردني أدهم مخادمة "لم يكن الحكم على قدر مستوى الفريقين".

وأضاف "أعتقد أنه كان وراء الأداء السيء الذي قدمناه".

وتابع "كان هناك الكثير من الشد والجذب والعصبية بين اللاعبين. هذا ما جعل المباراة مشحونة بالتوتر. كنت أتمنى أن نحظى بحكم أفضل لهذه المباراة. "لكنني لا أريد أن أضع كل شيء على الحكم. أنا من يتحمل المسؤولية".

وأشهر مخادمة 11 بطاقة صفراء طوال مباراة مشحونة بما في ذلك اثنتان لكاليدو كوليبالي بعد تدخلين على توني وروجر إيبانيز ليكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين في آخر نصف ساعة.

وقلص سالم الدوسري الفارق للهلال بهدف في الدقيقة 42.

وسقط رياض محرز لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 82 وأشار الحكم في البداية لمواصلة اللعب لكنه أعلن احتساب ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود عرقلة من حمد اليامي.

وتقدم كيسي لتنفيذ الركلة في الدقيقة 86 لكن الحارس ياسين بونو تصدى للكرة.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، اختتم البديل البريكان التسجيل بالهدف الثالث للأهلي، إذ تلقى الكرة على حدود منطقة الجزاء وهيأها لنفسه ثم أسكنها الشباك بقدمه اليسرى.

وزادت الهزيمة من الضغوط على جيسوس، الذي قاد الهلال إلى لقب الدوري السعودي للمحترفين العام الماضي، لكن فريقه خرج من دوري أبطال آسيا من الدور قبل النهائي في آخر موسمين.

وقال جيسوس ردا على سؤال إذا كان يعتقد أنه سيستمر في قيادة الهلال في رحلته إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم للأندية في يونيو "فعلت كل ما بوسعي".

وأضاف "خططت بشكل جيد لكن عندما تكون النتيجة سلبية علينا أن نجد من نلومه. لا علاقة للإدارة بهذا الأمر. الشخص الذي يجب إلقاء اللوم عليه هو أنا. لكن هذا ليس الوقت المناسب لمعرفة من يجب إلقاء اللوم عليه. أنا من يتخذ القرارات، أنا من يضع التشكيلة وخطة اللعب، لذلك أنا من يتحمل المسؤولية لأنني أنا من يتخذ القرارات. المسؤولية تقع على عاتقي".