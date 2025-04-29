بدر أحمد: ملعب بيشان لا يليق بنهائي البطولة الآسيوية

أكد بدر أحمد، مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة، أن إدارة النادي لا تزال تجري محاولات مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل تغيير ملعب بيشان بسنغافورة، الذي يستضيف نهائي دوري أبطال آسيا 2، يوم 18 مايو المقبل، في مواجهة ليون سيتي السنغافوري، مشيراً إلى أن الملعب لا يليق بنهائي البطولة الآسيوية على الإطلاق، وفقاً للمعاينة التي أجراها قبل أيام.

وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر إقامة المباراة النهائية بين الشارقة وليون سيتي على استاد بيشان، الذي يتسع لـ 6 آلاف متفرج، بدلاً من استاد جالان يسار، حيث الأرضية من النجيل الصناعي.

وقال بدر أحمد عقب مباراة الجزيرة والشارقة: «كنت قد قمت بمعاينة ملعب النهائي خلال زيارتي الأخيرة لسنغافورة، وللوقوف على آخر التجهيزات الخاصة بالنهائي، ولكن للحقيقة، الملعب لا يليق بنهائي بطولة قارية بهذا الحجم، وكنا نأمل إقامة المباراة في ملعب أفضل».

وأضاف: «ننتظر القرار النهائي من الاتحاد الآسيوي، خاصة أن لديهم جولة تفقدية للملعب بعد يوم 9 مايو المقبل، في ظل مساعي التغيير، حيث ما زلنا نحاول مع الاتحاد القاري، لكن أعتقد أن مسؤولي نادي ليون متمسكون بإقامة المباراة على ملعب بيشان». وتابع: «جهزنا جميع السيناريوهات، واتفقنا مع المدير الفني، أولاريو كوزمين، على السفر إلى سنغافورة قبل المباراة بـ 5 أيام، للتعود على الأجواء والطقس.

وعن التعادل مع الجزيرة في المباراة المؤجلة من الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين، وتراجع الشارقة خطوة في سباق المنافسة على لقب الدوري، اعترف بدر أحمد أن الفريق فقد نقاطاً مهمة في الصراع على اللقب، أبعدته عن ملاحقة شباب الأهلي، لافتاً إلى أن الفريق سيواصل محاولاته للإبقاء على حظوظه حتى اللحظات الأخيرة».

وفقد الشارقة نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على درع الدوري مع شباب الأهلي، بعد تعادل بطعم الخسارة مع الجزيرة، ولم يستغل الشارقة تعثر «الفرسان» بالتعادل مع الوحدة، ليظل الفارق بين الفريقين 11 نقطة، إذ بات شباب الأهلي يحتاج إلى 4 نقاط لحسم لقب الدوري رسمياً.

وقال: «خسرنا عدة نقاط في المباريات الأخيرة، ربما نقول إن هدفنا الآن الحفاظ على المركز الثاني، في ظل فارق النقاط مع شباب الأهلي، ولكن سنحاول حتى آخر مباراة للحفاظ على فرصنا في الدوري».

وأشار إلى أن تأثر بضغط المباريات واللعب كل ثلاثة أو أربعة أيام، إضافة إلى التفكير في نهائي كأس رئيس الدولة أمام شباب الأهلي 9 مايو المقبل، موضحاً: «كل هذه العوامل مؤثرة بالطبع في الفريق، ولكن هذا قدرنا، وسنواصل القتال في كل مباراة».



