يوفنتوس بعشرة لاعبين يهزم مونزا ويتقدم للمركز الرابع في الدوري

اقترب يوفنتوس خطوة إضافية من إنهاء الموسم في المربع الذهبي بعد فوزه 2-صفر على ضيفه مونزا المهدد بالهبوط اليوم الأحد ضمن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مستفيدا من هدفين سجلهما نيكولاس جونزاليس وراندال كولو مواني في الشوط الأول الذي شهد طرد زميلهما كينان يلديز.

وتقدم جونزاليس ليوفنتوس بعد 11 دقيقة من بداية المباراة بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة، ثم سجل كولو مواني الهدف الثاني بتسديدة منخفضة من حدود منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة في الدقيقة 33.

وأكمل يوفنتوس المباراة بعشرة لاعبين بعد أن فقد يلديز أعصابه ليحصل على بطاقة حمراء مباشرة بداعي التصرف العنيف بعد ضرب أليساندرو بيانكو لاعب خط وسط مونزا بالمرفق في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وصعد يوفنتوس مؤقتا إلى المركز الرابع رافعا رصيده إلى 62 نقطة ومتفوقا بفارق نقطتين أمام بولونيا صاحب المركز الخامس الذي يحل ضيفا على أودينيزي غدا الاثنين.

وخرج الفريق الذي يتخذ من تورينو مقرا له من المربع الذهبي يوم الأربعاء الماضي، عندما انتهت مسيرة عدم هزيمة مدربه الجديد إيجور تيودور بخسارته 1-صفر أمام بارما المتواضع.

ويحل يوفنتوس ضيفا على بولونيا الأسبوع المقبل، في صراع بين الفريقين على إنهاء الموسم في المربع الذهبي.

وقد يتأكد هبوط مونزا، الذي يحتل المركز الأخير برصيد 15 نقطة، إذا تمكن ليتشي المتعثر من الفوز على أتلانتا صاحب المركز الثالث في وقت لاحق من اليوم.

وبدأ يوفنتوس المباراة بقوة وكاد كولو مواني أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة بتسديدة خلفية مزدوجة رائعة، لكن الكرة ذهبت اتجاه ستيفانو توراتي حارس مرمى مونزا الذي أبعدها بقبضته.

وجاء هدف التقدم بعدها بوقت قصير عندما استلم جونزاليس تمريرة من ريناتو فيجا ليطلق تسديدة منخفضة قوية من مسافة بعيدة، لترتطم الكرة في الأرض قبل أن تصل إلى حارس المرمى توراتي وتسكن الشباك.

وأحرز المهاجم الأرجنتيني هدفه الثاني في الدوري هذا الموسم، بعد أن سجل الهدف الأول في مباراة الذهاب أمام مونزا في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وكاد كولو مواني أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 23، لكن تسديدته من زاوية ضيقة مرت بجوار المرمى.

ونجح المهاجم الفرنسي، المعار من باريس سان جيرمان، في محاولته الثالثة على المرمى، وتمكن أخيرا من التسجيل بعد مرور نصف ساعة محرزا هدفه السادس منذ انتقاله إلى الدوري الإيطالي في يناير كانون الثاني الماضي.

وهيمن يوفنتوس على المباراة لكنه تلقى ضربة عندما تلقى يلديز بطاقة حمراء بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد التي أكدت أن اللاعب التركي الشاب ضرب بمرفقه وجه بيانكو.

وقد يواجه المهاجم الآن عقوبة الإيقاف لمباراتين، وبالتالي يغيب عن مباراتي يوفنتوس المهمتين أمام بولونيا ولاتسيو.

وركز صاحب الأرض على الدفاع عن تقدمه بعد نهاية الاستراحة، واستحوذ مونزا المتواضع، الذي حقق انتصارين فقط في الدوري هذا الموسم، على الكرة لكنه لم يتمكن من إيجاد طريق للعودة إلى المباراة.