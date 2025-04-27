مانشستر سيتي يهزم نوتنجهام بثنائية ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق مانشستر سيتي للمباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد الفوز بهدفين دون رد

على نوتنجهام فورست في المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، اليوم الأحد.

أحرز الهدفين ريكو لويس ويوشكو جفارديول في الدقيقتين 2 و51، ليتأهل مانشستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد للمرة 14 في تاريخه، علما بأنه حقق اللقب 7 مرات آخرها في العام قبل الماضي 2023.

ورد مانشستر سيتي اعتباره بهذا الفوز من الخسارة أمام نوتنجهام فورست بهدف في أوائل مارس/أذار الجاري ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

أما نوتنجهام فورست الفائز باللقب مرة واحدة عام 1991، وخسر اللقب مرتين في المباراة النهائية عامي 1898 و1959 فقد فشل في التأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الرابعة في تاريخه.

وسيلتقي مانشستر سيتي في المباراة النهائية التي ستقام يوم 17 مايو/آيار المقبل على ملعب ويمبلي مع كريستال بالاس الذي فاز على أستون فيلا بنتيجة 3 / صفر، أمس السبت.