الأهلي يهزم بوريرام بثلاثية ويضرب موعدا مع الهلال في قبل نهائي دوري أبطال آسيا

ضرب الأهلي السعودي موعدا مع منافسه المحلي الهلال في قبل نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه بوريرام يونايتد التايلاندي 3-صفر في دور الثمانية باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة اليوم السبت.

واكتسح الهلال، الفائز باللقب أعوام 1991 و2000 و2019 و2021 ووصيف البطل خمس مرات، جوانججو الكوري الجنوبي 7-صفر أمس الجمعة في أولى مباريات دور الثمانية.

ويلتقي الهلال مع الأهلي في مباراة قمة سعودية آسيوية بعد غد الثلاثاء.

وسجل الأهلي أهدافه الثلاثة في أول نص ساعة من المباراة عندما افتتح الجزائري رياض محرز الثلاثية بعد أربع دقائق من البداية بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من القائد روبرتو فيرمينو.

وبعدها بدقيقتين ضاعف جالينو النتيجة بتسديدة أرضية مرت من بين سائق حارس بوريرام نيل ايثريدج إثر تمريرة عرضية من روجر إيبانيز.

واستعان حكم المباراة بتقنية الفيديو قبل أن يتراجع في قراره باحتساب ركلة جزاء ضد التركي ميريه دميرال مدافع الأهلي في الدقيقة السابعة.

وبعد نصف ساعة من البداية جعل البرازيلي فيرمينو النتيجة 3-صفر للأهلي، الذي لم يخسر في البطولة القارية هذا الموسم، عندما تابع تمريرة بضربة رأس من دميرال إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها محرز وحولها المهاجم البرازيلي للمرمى بتسديدة سهلة عند القائم البعيد.

واستعان الحكم بتقنية الفيديو ليتراجع في قراره باحتساب ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبعدها بدقيقة واحدة أهدر محرز فرصة خطيرة عندما أطاح بالكرة أعلى المرمى بتسديدة مباشرة من مدى قريب.

وتقام المراحل النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة في مدينة جدة السعودية، حيث يلتقي النصر بقيادة كريستيانو رونالدو مع يوكوهاما اف مارينوس الياباني في وقت لاحق اليوم فيما يلعب كاواساكي فرونتال الياباني مع السد القطري غدا الأحد.

وستقام المباراة النهائية في الثالث من مايو المقبل.