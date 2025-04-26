3 مباريات تدشن الجولة 25 من دوري الدرجة الأولى

يبحث فريق العربي عن تعويض هزيمته قبل أسبوع أمام دبا الفجيرة، وذلك عندما يحل ضيفاً على الجزيرة الحمراء في افتتاحية مواجهات الجولة 25 من دوري الدرجة الأولى التي تنطلق اليوم عند الساعة 17:55 بثلاث مواجهات.

ويتطلع العربي رابع الترتيب برصيد 39 نقطة لاستعادة نغمة الفوز دون غيره، وذلك عندما يلاقي الجزيرة الحمراء صاحب المركز العاشر برصيد 20 نقطة، وكان العربي قد خسر مباراة القمة أمام النواخذة بهدف دون رد ليتراجع في سلم الترتيب للمركز الرابع.

ويتطلع فريق المدرب الدكتور عبدالله مسفر لتشديد الخناق على دبا الفجيرة الوصيف والذي يواجه غداً ضيفه غلف إف سي صاحب المركز الأخير برصيد 7 نقاط.

وفي المباراة الثانية اليوم يستقبل الذيد الثامن برصيد 26 نقطة ضيفه مجد الثالث عشر برصيد 15 نقطة، والباحث عن طوق نجاة للهبوط إلى دوري الدرجة الثانية،.

والذي تعرض للهزيمة قبل أسبوع أمام حتا، ويلتقي الحمرية على أرضية ملعبه في الشارقة بفريق مصفوت في مباراة تحسين مراكز، ويحتل مصفوت المركز التاسع برصيد 25 نقطة، فيما يأتي الحمرية في المركز الثاني عشر ب 19 نقطة.

قمتان غداً

وتقام غداً 3 مباريات ويسعى الفجيرة الخامس برصيد 38 نقطة لاستعادة نغمة الفوز بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام الظفرة بهدفين دون رد، وذلك عندما يستقبل فريق يونايتد صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقطة والمتعادل خلال المباراة السابقة أمام غلف يونايتد بهدف لكل فريق.

ورفع لاعبو كل فريق شعار الفوز من أجل البقاء على مقربة من فرق الصدارة التي يجلس عليها فريق الظفرة برصيد 47 نقطة، والذي سيغيب عن مباريات هذه الجولة بسبب الراحة الإجبارية.

وفي مباراة ثانية يسعى دبا الفجيرة إلى عدم تفويت فرصة غياب الظفرة عن المشهد خلال هذه الجولة، وذلك عندما يستضيف بملعب تحفة النواخذة غلف إف صاحب المركز الأخير برصيد 7 نقاط، ويملك دبا 43 نقطة، وإذا قدر له الفوز اليوم سيعادل رصيد الظفرة المتصدر.

ويلتقي غداً أيضاً فريق غلف يونايتد الحادي عشر برصيد 20 نقطة بفريق الإمارات الجريح الخاسر أمام الحمرية في الأسبوع الماضي، والذي يملك 30 نقطة يحتل بها المركز السابع.