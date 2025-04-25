رازوفيتش: الفوز على الجزيرة جاء في الوقت المناسب لكلباء

أكد الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي كلباء، أن فريقه حصد ثلاث نقاط مهمة للغاية في صراع البقاء في دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن الفوز على الجزيرة في الجولة 22 من المسابقة، جاء في الوقت المناسب، وعاد به «النمور» إلى سكة الانتصارات، بعد سلسلة من الهزائم في آخر ست مباريات.

وبات كلباء يحتاج إلى فوز وحيد من الجولات الأربع المتبقية من الموسم، لضمان البقاء رسمياً في دوري المحترفين، إذ يواجه «النمور» دبا الحصن في الجولة المقبلة، في مباراة بست نقاط، كونها أمام منافس مباشر، وفي حالة الفوز، يوسع الفارق مع دبا إلى 12 نقطة، ويضمن بقاءه مع الكبار، فيما يلعب في الجولات الثلاث الأخيرة مع عجمان والنصر وبني ياس.

وأفسد كلباء فرحة الجزيرة بالتتويج بلقب كأس رابطة المحترفين، وفاجأ «فخر أبوظبي» على ملعبه وبين جماهيره، بالفوز بثنائية الإيراني مهدي قائدي، الذي واصل تألقه في الموسم، ليرفع رصيده إلى 12 هدفاً في الدوري، ويتقدم إلى المركز الثالث في لائحة ترتيب هدافي دوري المحترفين.

وقال رازوفيتش في تصريحاته عقب اللقاء: «نستحق الانتصار على الجزيرة، وكنا نعلم من الدقيقة الأولى في المباراة، ماذا يجب علينا فعله، وخلال التحضيرات التي سبقت المواجهة، جهزنا الفريق للفوز».

وأضاف: «كنت أعرف أن لاعبي الجزيرة سيتأثرون قليلاً من الناحية البدنية، بعد مباراتهم مع شباب الأهلي في نهائي كأس رابطة المحترفين، وركزت خطتي على هذا الأمر، بالطبع أستغل الفرصة لتهنئتهم باللقب، لكني كنت على حق بأن الجزيرة لن يظهر بنفس مستواه في النهائي، ونجحنا في استغلال الفرص بالشكل الأمثل».

من جانبه، عزا المغربي الحسين عموتة المدير الفني لفريق الجزيرة، الخسارة إلى استمرار الأخطاء الفردية والجماعية، إضافة إلى غياب الروح القتالية، وعدم استغلال الفرص السانحة للتسجيل.

أخطاء

وقال: «للأسف، استمرت الأخطاء الفردية والجماعية، وافتقدنا القتالية والضغط على حامل الكرة، فقد كان سيناريو المباراة يسير في الطريق الصحيح، بعد أن استطعنا التقدم بهدف السبق، ولاحت لنا بعض الفرص لتعزيز تقدمنا، لكن لم نتمكن من استغلالها بالشكل المطلوب».

وأضاف: «الشراسة الهجومية والقتالية لم تكن حاضرة في الثلث الأخير من ملعب المنافس، وافتقدنا اللمسة الأخيرة، والتركيز لترجمة الفرص إلى أهداف أخرى».

وتابع عموتة: «رغم التغييرات التي أجريتها في الشوط الثاني لزيادة الفاعلية الهجومية، إلا أننا استقبلنا هدفاً قاتلاً في الدقائق الأخيرة، فقد كنت أتمنى حصد نقاط المباراة كاملة، والتقدم في الترتيب، لكن للأسف لم نظهر أداء قتالياً، ولا الشجاعة من أجل الفوز».

وختم: «لدينا مواجهة مهمة بعد يومين أمام الشارقة، وآمل أن نعود من خلالها للطريق الصحيح، وأن نظهر أكثر حضوراً بدنياً وذهنياً».

الجدير بالذكر أن فوز كلباء على الجزيرة، هو الأول لـ «النمور» على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، خلال المواجهات التي جمعت الفريقين في دوري المحترفين على مدار 20 مباراة، والفوز الثاني على الإطلاق لكلباء على الجزيرة في تاريخ مواجهات الفريقين.