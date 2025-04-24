كوزمين: أحتاج كل لاعب يلعب من قلبه للمنتخب

أكد المدرب الروماني كوزمين أولاريو حاجته لكل لاعب يلعب من قلبه في منتخب الإمارات في مشواره المقبل مدرباً لمنتخب الإمارات، معرباً عن فخره الكبير باختياره مدرباً للمنتخب، جاء ذلك خلال حديثه بعد فوز فريقه الشارقة الكبير على ضيفه عجمان برباعية دون رد ضمن الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً تركيزه على مهمته مع المنتخب والشارقة في آنٍ واحد، وقال إن طبيعة مهمته في الشارقة في متابعة جميع الفرق تُسهل كثيراً من مهمته وهو مقبل على تولي تدريب المنتخب الوطني، وأضاف تفصيلاً: «شرف كبير لي تدريب منتخب الإمارات، الأمر لن يتغير علي كثيراً فأنا معتاد على ذلك، حيث دائماً أجهز الشارقة لمبارياته المقبلة، وأراقب الفرق الأخرى، أعلم أن تدريب المنتخب ليس أمراً سهلاً وأنا بحاجة لكل لاعب يلعب من قلبه من أجل دولة الإمارات والمنتخب». وداعب كوزمين الإعلاميين قائلاً: «أرجوكم قللوا الأسئلة فمهمتي أصبحت مزدوجة، ولقد أصبح لدي وظيفتان، أريد أن أتابع مباريات الدوري».

كما تحدث كوزمين عن فوز فريقه على عجمان مبدياً رضاه عن لاعبي فريقه وقال: «حصل اختلاف في التشكيلة عن المباراة السابقة، هناك ظروف منطقية للتغيير في التشكيلة، حصل تدوير في اختيار اللاعبين من أجل التوازن في المباريات المقبلة».



وأبدى كوزمين سعادته بتسجيل ماجد حسن لهدفه الأول بقميص الشارقة، وقال: «ماجد حسن متحمس في هذه الفترة ويمر بمرحلة جيدة، لكن سنعاني منه لمدة أسبوع لأنه سجل، لأني كل ما أراه أمازحه وأقول له متى ستسجل».



واعترف الصربي غوران المدير الفني لفريق عجمان باستحقاق فريقه للخسارة قياساً بما قدمه وقال تفصيلاً: «لم نملك الطاقة الكافية في المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الشارقة، الأداء لم يكن جيداً، ارتكبنا العديد من الأخطاء، في الشوط الثاني ظهرت المساحات التي استفاد منها الشارقة بشكل أوضح في زيادة الأهداف».



وأكد بلال يوسف لاعب وسط عجمان، أن فريقه قدم مباراة جيدة في أول نصف ساعة، ولكن المباراة ذهبت منهم في آخر 5 دقائق من الشوط الأول سجل فيها الشارقة هدفين حسما الموقف بشكل واضح، وقال إنهم كلاعبين يتحملون مسؤولية الخسارة.



وقال يوسف إن الهدفين أثرا كثيراً بعد ذلك في الشوط الثاني، مشيراً إلى أن هدفهم التعويض في المباريات المقبلة وطموحهم تحقيق مركز جيد.