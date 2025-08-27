عمر خريبين والوحدة.. رحلة الهداف مستمرة بـ «التمديد الثالث»

أكد الوحدة ثقته في مهاجمه وهدافه الدولي السوري، عمر خريبين، بعد تمديد عقد اللاعب مع «العنابي» لمدة موسم إضافي، ليستمر في صفوف الفريق حتى 2027.

وقال الوحدة في بيان رسمي إن التمديد لقائد وهداف الفريق الحالي يأتي ضمن استراتيجية النادي، مؤكداً ثقته باللاعب وقدراته الفنية العالية، متمنياً له التوفيق في مسيرته المتواصلة مع الفريق.

من جانبه، عبر عمر خريبين عن خالص شكره وتقديره إلى قيادة النادي وإدارته وجماهيره على الثقة والدعم المستمر.

ويعد تمديد عقد عمر خريبين حتى 2027 هو التمديد الثالث لتعاقده مع الوحدة منذ انضمامه إلى النادي قبل 4 سنوات، إذ كان الوحدة قد تعاقد مع اللاعب في الانتقالات الشتوية في يناير 2021، في صفقة انتقال حر قادماً من الهلال السعودي وبعقد لمدة موسمين ونصف حتى 2023، وحل وقتها في كشوفات الفريق بديلاً للمولدوفي لوفانور هنريكي.

وفي فبراير 2022 مدد الوحدة تعاقده مع خريبين لمدة موسمين إضافيين وقبل نهاية عقده السابق بموسم كامل وحتى 2025.

وفي أغسطس 2024 مدد الوحدة عقد اللاعب قبل نهايته بموسم وللمرة الثانية ولمدة موسم إضافي حتى 2026 مع خيار التمديد لموسم إضافي، قبل الاستقرار على أن يواصل اللاعب مسيرته مع «أصحاب السعادة» حتى 2027.

مهمة جديدة

ومع بداية الموسم الحالي، بات خريبين قائد الفريق الأول بعد رحيل الإيراني أحمد نور الله بنهاية الموسم الماضي، وبدأ الموسم بقوة عندما قاد الوحدة للفوز على عجمان بتسجيله هدفين في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين في موسمه الثامن في الدوري الإماراتي.

وبدأ خريبين مسيرته في الدوري الإماراتي في موسم 2015 - 2016 عندما انتقل للظفرة قادماً من الوحدة السوري، وأحرز معه 17 هدفاً خلال موسمين، قبل أن يرحل في يناير 2017 إلى الهلال السعودي الذي قضى بين صفوفه أربعة مواسم تخللها إعارة في 2019 إلى بيراميدز المصري.

وعاد خريبين إلى الإمارات مجدداً عبر بوابة الوحدة في يناير 2021، وبدأ في كتابة تاريخ من الأرقام في دوري المحترفين، إذ وصل رصيد أهدافه الإجمالي إلى 83 هدفاً، وبات يفصله 17 هدفاً عن نادي المئة، وأحرز 8 أهداف في موسم 2020 - 2021 خلال 10 مباريات مع الوحدة، و15 هدفاً في موسم 2021 - 2022، ثم انتقل إلى صفوف شباب الأهلي على سبيل الإعارة في موسم 2022 - 2023، وسجل مع «الفرسان» 7 أهداف وفاز معه بلقب دوري المحترفين، قبل أن يعود لصفوف الوحدة موسم 2023 - 2024 وحسم لقب الهداف بإحراز 18 هدفاً، وسجل اسمه في سجلات الدوري باعتباره اللاعب العربي الوحيد الذي يتوج بلقب هداف دوري المحترفين، وحل ثانياً في قائمة هدافي الموسم الماضي برصيد 16 هدفاً.

وحصل خريبين على جائزة أفضل لاعب في آسيا، وهداف دوري أبطال آسيا عام 2017، وفاز مع الهلال بلقب الدوري السعودي 3 مرات، والكأس مرة واحدة 2017، ودوري أبطال آسيا 2019، والسوبر السعودي 2018.

كما حقق مع الوحدة لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي 2023، ولقب كأس السوبر الإماراتي القطري الموسم الماضي.