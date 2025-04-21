الحسين عموتة باقٍ مع الجزيرة ولن يرحل

نفى نادي الجزيرة الأنباء التي تحدثت عن رحيل المغربي الحسين عموتة، مدرب فريقه الأول لكرة القدم، لتدريب المنتخب العراقي.

وأصدر النادي بياناً بهذا الشأن بعد نهاية مراسم واحتفالات التتويج بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي مساء أول من أمس، وجاء فيه: ينفي نادي الجزيرة الرياضي، صحة التقارير الإعلامية التي صدرت بعد نهاية المباراة النهائية لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تحدثت عن تولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الحسين عموتة تدريب المنتخب العراقي.

وأضاف البيان: يؤكد نادي الجزيرة أن هذه التقارير غير صحيحة تماماً، وأن المدرب ملتزم بتعاقده مع النادي، ويطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم نشر الشائعات واستقاء الأخبار المتعلقة بالنادي ومنتسبيه من مصدرها الرسمي المعتمد. وقال عموتة إن هناك اتصالات حدثت مع عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي، كونه يرتبط بعلاقات ودية معه منذ أن كان مدرباً له، وأن هذه الاتصالات حدثت منذ وقت طويل باعتباره صديقاً شخصياً.