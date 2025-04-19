بيراميدز يفرض التعادل السلبي على أورلاندو بايرتس بدوري أبطال أفريقيا

فرض بيراميدز المصري التعادل السلبي على مضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي اليوم السبت في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين يوم الجمعة المقبل في مباراة الإياب.

ويتطلع أورلاندو لاستعادة أمجاده وتحقيق لقبه الثاني في البطولة بعد نسخة عام 1995، عبر مواجهة الإياب أمام بيراميدز، الذي يظهر للمرة الأولي تاريخيا في هذا الدور.

ولم يلتق أورلاندو وبيراميدز في أي مسابقة قارية من قبل.

وتأهل بيراميدز لقبل نهائي البطولة بعد فوز علي الجيش الملكي المغربي 4 / 1 بالقاهرة في لقاء الذهاب بدور الثمانية، قبل أن يخسر صفر / 2 إيابا في المغرب.

في المقابل، حقق أورلاندو الفوز 1 / صفر علي ملعب منافسه مولودية الجزائر، فيما تعادل بدون أهداف في مباراة الإياب، التي أقيمت داخل قواعده.

ويعيش بيراميدز فترة هي الأبرز في تاريخه حيث حقق لقبه الأول في كأس مصر الموسم الماضي، وتأهل لنهائي النسخة الحالية للمسابقة ذاتها أمام الزمالك، حيث يلتقيان في 20 مايو القادم.

كما بات الفريق قريبا للغاية من الظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الأولي في مسيرته، ولذلك فإنه يطمح لخطف بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

من جهته، يبحث أورلاندو بايرتس - مفاجأة النسخة الحالية - عن استكمال رحلته وخطف بطاقة التأهل لنهائي البطولة، التي شهدت تحقيقه للعديد من النتائج اللافتة، كان من بينها تصدره ترتيب المجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات، والتي ضمت الأهلي وستاد أبيدجان الإيفواري، اللذين سبق لهما التتويج باللقب، وكذلك شباب بلوزداد الجزائري.