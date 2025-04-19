كولر : الأهلي لم يتأهل بعد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، أن الفريق قدم مباراة قوية أمام صن داونز الجنوب أفريقي، ولاحت له العديد من الفرص على مدار شوطي اللقاء الذي أقيم اليوم السبت في بريتوريا وانتهى بالتعادل السلبي في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقال كولر في مؤتمر صحفي اليوم السبت :"لم نسمح للخصم بالتحكم في اللعب، ونعلم جيدًا أن هذه المباراة تمثل نصف المرحلة الحالية، وما زال هناك شوط آخر في القاهرة، ولا بد من التركيز بشكل كبير خلال مباراة العودة والتأهل للنهائي".

وأضاف:"ليس مهمًّا الاستحواذ بالكرة دون الاستفادة منه، والأهلي لاحت له فرص عديدة، واحدة منها في العارضة وكنا أكثر خطورة، ونجحنا في الأداء بشكل منظم للغاية".

وأوضح أن الأهلي يدرك خطورة المنافس، وأن الفريق سوف يستعد بكل قوة في مباراة الإياب لمنع صن داونز من تسجيل الأهداف.

وتابع:" اكتسبنا خبرات ونجحنا في دراسة نقاط القوة والضعف في المنافس، واللاعبون قدموا كل ما لديهم خلال اللقاء".