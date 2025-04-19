بايرن يضرب بقوة ويصبح على بعد انتصارين من لقب البوندسليجا

قطع بايرن ميونخ خطوة هائلة في مساعيه نحو التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الـ34 في تاريخه بفضل فوزه العريض على مضيفه هايدنهايم المتعثر 4 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثلاثين للبوندسليجا.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 72 نقطة ليوسع الفارق مؤقتا إلى تسع نقاط مع أقرب ملاحقيه وحامل اللقب، باير ليفركوزن ، الذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه سانت باولي، وتوقف رصيد هايدنهايم عند 22 نقطة في المركز الثالث من القاع، الذي يؤهل صاحبه لملاقاة صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية، بملحق الصعود والهبوط للبوندسليجا.

وحسم النادي البافاري الفوز في الشوط الأول، الذي أنهاه متقدما بثلاثة اهداف قبل أن يضيف هدفا في الشوط الثاني.

وافتتح القناص الإنجليزي هاري كين التسجيل في الدقيقة 13 وبعدها بست دقائق سجل النمساوي كونراد لايمر الهدف الثاني للفريق الضيف.

وأحرز الفرنسي كينجسلي كومان الهدف الثالث للنادي البافاري في الدقيقة 36 وتكفل جوشوا كيميتش بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 56.

وأصبح بايرن ميونخ على بعد انتصارين فقط من التتويج باللقب المحلي، بفضل الفوز العريض الذي صالح به جماهيره عقب مرارة الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على يد إنتر ميلان الإيطالي.