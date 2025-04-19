الأهلي يفرض التعادل السلبي على صن داونز في جنوب أفريقيا والحسم في القاهرة

فرض الأهلي المصري التعادل السلبي على مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في بريتوريا اليوم السبت.

ويحتاج الأهلي، بطل القارة 12 مرة بينها آخر لقبين، للفوز بأي نتيجة في مباراة العودة في استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل ليتأهل للنهائي للمرة السادسة على التوالي.

وجاءت أول هجمة خطيرة لصاحب الأرض في الدقيقة 11 من تسديدة هائلة من تيبوهو موكوينا من خارج منطقة جزاء الأهلي مرت أعلى العارضة.

وبعد مرور ربع ساعة سدد إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء في يد رونوين وليامز حارس صن داونز ومنتخب جنوب أفريقيا.

ورد صن داونز في الدقيقة 17 بتسديدة من تاشريك ماثيوز من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وأرسل أوبري موديبا تمريرة عرضية من الناحية اليسرى أبعدها محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي عن منطقة الخطورة.

ورد الأهلي بتمريرة بينية من مروان عطية جعلت السلوفيني نيتس جراديشار في وضع انفراد بالحارس لكن وليامز خرج من مرماه وأبعد الكرة.

وفي الدقيقة 39 أطلق البرازيلي لوكاس ريبيرو كوستا تسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن مرمى الشناوي.

وأهدر الأهلي فرصة خطيرة في نهاية الشوط الأول بعد تمريرة عرضية من عاشور قابلها جراديشار بضربة رأس اصطدمت بالقائم الأيسر.

وأرسل موكوينا ركلة حرة رائعة في الدقيقة 54 تصدى لها الشناوي ببراعة.

وأهدر الأهلي فرصة خطيرة بعدها بخمس دقائق بعد جملة رائعة وتمريرة عرضية من جراديشار من الناحية اليمنى هيأها عاشور بضربة رأس من يسار منطقة الجزاء وقابلها طاهر محمد طاهر بضربة رأس أخرى ردت من دفاع صن داونز وسط اعتراض من لاعبي الأهلي ومطالبتهم بركلة جزاء.

وأحرز الأهلي هدفا في الدقيقة 70 عن طريق جراديشار لكن ألغاه الحكم بداعي التسلل على المغربي أشرف داري في بداية الهجمة.

وأطلق طاهر تسديدة في الدقيقة 77 أمسكها وليامز على مرتين.

وأرسل ريبيرو تسديدة قوية قبل النهاية بثماني دقائق ارتطمت في دفاع الأهلي، وبعدها بخمس دقائق أرسل التشيلي مارسيلو أليندي تسديدة من مدى بعيد علت العارضة.

وسجل البديل المغربي أشرف بن شرقي هدفا للأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ألغاه الحكم بداعي التسلل.