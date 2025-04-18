صدام بين الكرة المصرية والجنوب أفريقية في قبل نهائي دوري الأبطال

ستصطدم كرة القدم المصرية والجنوب أفريقية في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال غدا السبت عندما يتقابل الأهلي حامل اللقب ومواطنه بيراميدز مع ماميلودي صن داونز وأورلاندو بايرتس على الترتيب.

ويسعى الأهلي لتحقيق اللقب الثالث تواليا في البطولة و13 في تاريخه بأرفع مسابقة للأندية في أفريقيا ليوسع رقمه القياسي.

ويدخل الأهلي مباراة الغد تحت قيادة السويسري مارسيل كولر الذي يتعرض لضغوط كبيرة وبات مهددا بالإقالة والاستغناء عن خدماته بسبب تراجع مستوى الفريق والنتائج المتواضعة والتي كان آخرها التعادل مع المنافس على لقب الدوري المحلي بيراميدز والذي لعب المباراة بعشرة لاعبين.

ومنح محمود الخطيب رئيس الأهلي الموجود مع بعثة الفريق في جنوب أفريقيا المدرب كولر فرصة لتصحيح الأوضاع في مباراتي الأهلي مع صن داونز قبل الإطاحة به في حال الإخفاق والخروج من البطولة الأفريقية.

وقال الأهلي في موقعه الرسمي إن كولر عقد جلسات متتالية مع لاعبيه قبل التدريبات الأخيرة التي جرت بجنوب أفريقيا إذ طالب المهاجمين بضرورة نقل الكرة للأمام بسرعة واستغلال اندفاع لاعبي صن داونز الهجومي لشن مرتدات ومباغتة دفاع الفريق الجنوب أفريقي على أمل تسجيل هدف أو أكثر خارج الديار يسهل من مهمته إيابا. كما طالب السويسري لاعبيه بالالتزام بأداء الأدوار الدفاعية ومعاونة الظهيرين في ظل الضغط المتوقع من لاعبي أصحاب الأرض واستغلال الفرص أمام مرمى صن داونز.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة الغد فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا بتشكيلة تضم محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه محمد هاني وأشرف داري ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا في خط الدفاع وفي الوسط مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وفي المقدمة حسين الشحات وأشرف بن شرقي ومعهما رأس الحربة نيتس جراديشار.

وأسند الاتحاد الأفريقي إلى الحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلي وصن داونز في بريتوريا ويعاونه مساعدون من كينيا.

حلم يراود بيراميدز

لا تقل مواجهة بيراميدز مع مضيفه أورلاندو بايرتس صعوبة عن مواجهة الأهلي وصن داونز إذ يسعى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في وصول فريقه لأول مرة في تاريخه إلى الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

ويختتم بيراميدز اليوم الجمعة استعداداته للمواجهة المقررة في جوهانسبرج. ومن المنتظر أن تضم تشكيلة بيراميدز في حراسة المرمى أحمد الشناوي وفي خط الدفاع كريم حافظ ومحمد الشيبي وأحمد سامي ومحمد حمدي وفي الوسط بلاتي توريه ومصطفى فتحي ومهند لاشين ورمضان صبحي ووليد الكرتي وفي الهجوم فيستون ماييلي. ويتطلع بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية رغم غياب نجمه إبراهيم عادل هداف الفريق بدوري الأبطال برصيد خمسة أهداف للإصابة. وحقق بيراميدز نتائج رائعة وأطاح بمنافسه الجيش الملكي المغربي من دور الثمانية.