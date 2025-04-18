إنتر ميلان يبدأ مشوار الثلاثية بمواجهة مع بولونيا بالدوري الإيطالي

يواصل إنتر ميلان، متصدر ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، شق طريقه نحو الفوز بالثلاثية، الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، حينما يحل ضيفا على بولونيا بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة 33 من المسابقة.

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني.

وستكون مواجهة بولونيا هي بداية لمشوار الفريق نحو حلمه بتكرار ما حدث في موسم 2009/2010، حينما توج بالثلاثية مع مدربه البرتغالي الأسبق جوزيه مورينيو.

وبعد مواجهة بولونيا، سيكون الفريق على موعد مع مباراة إياب الدور قبل النهائي من بطولة كأس إيطاليا، حينما يواجه غريمه التقليدي ميلان، بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل 1/1، ويعد لقب الكأس بطولة يهدف إنتر ميلان إلى تحقيقها في سعيه نحو الثلاثية.

وكان إنتر ميلان قد نجح في العبور إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله على ملعبه مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني 2/2 في إياب دور الثمانية، ليلتقي مع برشلونة الإسباني في الدور قبل النهائي، وهو ما يعيد ذكريات فوز الفريق بالبطولة في عام 2010، حيث اجتاز عقبة برشلونة في الدور ذاته.

ويتسلح الفريق الذي يقوده سيموني إينزاجي، بالحالة المعنوية العالية في الفريق مع تجاوزه الاختبار تلو الآخر بنجاح، في ظل تألق هدافه وقائده لاوتارو مارتينيز الذي سجل في شباك بايرن ميونخ ذهابا وإيابا ليفوز الفريق 4/3 بمجموع المباراتين.

على الجانب الآخر، يحتل بولونيا المركز الخامس برصيد 57 نقطة، بفارق نقطتين خلف يوفنتوس صاحب المركز الرابع، ولازال بولونيا متمسكا بآماله في بلوغ منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي مواجهة أخرى تقام يوم الأحد، يرغب ميلان في الحفاظ على حظوظه في بلوغ أحد المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، وذلك حينما يستضيف أتالانتا في مواجهة صعبة.

ويحتل ميلان، بطل دوري أبطال أوروبا سبع مرات، المركز التاسع في ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، وهو يبتعد بفارق خمس نقاط عن المركز السادس الذي يؤهل صاحبه لدوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل، وبفارق ست نقاط خلف المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي.

من جانبه، يعلم أتالانتا أن مواجهة ميلان ستكون صعبة لكنه يرغب في الحفاظ على المركز الثالث الذي يحتله برصيد 61 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن يوفنتوس الرابع.

ورغم تراجع نتائج الفريق مؤخرا بعدما أنهى الدور الأول متصدرا للمسابقة، بدأ أتالانتا في محاولاته لحجز بطاقة العبور إلى دوري أبطال أوروبا، وستكون البداية من مواجهة ميلان قبل خمس جولات من نهاية الموسم.

وسيكون نابولي في مهمة سهلة أمام مضيفه مونزا يوم السبت، حيث يسعى لتحقيق الفوز على أمل تعثر إنتر ميلان في مواجهة بولونيا.

ويحتل نابولي المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف إنتر ميلان، ويأمل في تحقيق الفوز وتعثر منافسه من أجل مشاركته الصدارة على أمل تعثر آخر في الجولات المقبلة من المسابقة، يمنحه لقب الدوري للمرة الأولى منذ الموسم قبل الماضي.

على الجانب الآخر، يحتل مونزا المركز العشرين والأخير برصيد 15 نقطة، وهو يبتعد بفارق 11 نقطة عن مراكز الأمان في المسابقة، وقد يقترب من الهبوط أكثر فأكثر في حال تلقيه هزيمة تبدو متوقعة أمام نابولي.

وفي باقي المباريات، يلعب ليتشي مع كومو، وروما مع هيلاس فيرونا وإمبولي مع فينزيا، وتورينو مع أودينيزي وكالياري مع فيورنتينا، وجنوه مع لاتسيو وبارما مع يوفنتوس.