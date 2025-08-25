سلوت: تلقي ليفربول الأهداف بعد التبديلات مجرد صدفة

يعتقد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن هواية فريقه، التي ظهرت مع بداية الموسم، في استقبال الأهداف بعد إجراء التبديلات، مجرد صدفة على الأقل في الوقت الحالي، وذلك بعد تقدم ليفربول 2 / صفر على بورنموث في الجولة الماضية، واستبدال الظهيرين ميلوس كيركيز وجيريمي فريمبونح، الذي يغيب عن الفريق لمدة شهر، بسبب إصابة في أوتار الركبة، بعد مرور 60 دقيقة، بعدها تمكن أنطوان سيمينيو من تسجيل هدفين لبورنموث، كان أولهما في الدقيقة 60.

وقبلها بأسبوع، في مباراة الدرع الخيرية، قام سلوت باستبدال كورتيس جونز والمهاجم الجديد هوجو إيكيتيكي، وتعادل إسماعيلا سار لكريستال بالاس، بعدها بست دقائق.

وقال سلوت: معظم التبديلات التي أجريتها في المباراة، كانت بسبب عدم الجاهزية البدنية، ولاعبين لم يشاركوا في فترة الإعداد بالكامل، على سبيل المثال، هوجو إيكيتيكي، الذي استبدلته مرتين، يحتاج للتأقلم على الدوري الإنجليزي، خاصة أنه منضم من الدوري الألماني، كما أنه غاب عن جزء من فترة الإعداد، وأنت تريد أن تحافظ على جاهزيته مستقبلاً.