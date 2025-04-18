الشارقة يطلب من الاتحاد الآسيوي ملعباً يليق بالنهائي

وجّهت إدارة نادي الشارقة لكرة القدم خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر اتحاد الإمارات لكرة القدم، طالبت فيه بتخصيص ملعب مناسب يليق بنهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2، الذي سيجمع بين فريق الشارقة ونظيره ليون سيتي السنغافوري، في إطار الحرص على توفير أفضل الظروف التنظيمية والفنية للحدث القاري المرتقب.

وجاء هذا التحرك الإداري من جانب نادي الشارقة مباشرة، بعد تأهل الفريق السنغافوري إلى المباراة النهائية، حيث باشر مجلس الإدارة اتصالاته التنسيقية فوراً، حرصاً على ضمان إقامة اللقاء في ظروف مثالية، تواكب قيمة الحدث، وأهمية النهائي القاري.

ويأتي هذا الطلب في ظل المخاوف المتعلقة بملعب «جالان بيسار»، الذي يستضيف مباريات ليون سيتي، كونه ملعباً صغيراً نسبياً من حيث السعة الجماهيرية، ويعتمد على أرضية من النجيل الصناعي، وهو ما قد لا يتناسب مع متطلبات نهائي آسيوي بهذا الحجم.

وينتظر نادي الشارقة رد الاتحاد الآسيوي في هذا الخصوص خلال الأيام المقبلة، على أمل أن يتم الأخذ بعين الاعتبار، أهمية إقامة النهائي في ملعب تتوفر فيه المواصفات الفنية، والجماهيرية.