شباب الأهلي يتفوق تاريخياً على الجزيرة في كأس المحترفين

يختتم شباب الأهلي والجزيرة، اليوم، تدريباتهما استعداداً للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما، في الثامنة والنصف مساء غد السبت، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لموسم 2024 - 2025.

ويؤدي شباب الأهلي مرانه الرسمي والأخير على ملعب المباراة في الساعة السادسة مساء، فيما يخوض الجزيرة مرانه في السابعة والربع، إذ يضع كلا المديرين الفنيين خلال الحصة التدريبية الأخيرة، اللمسات النهائية على خطة وتشكيلة اللقاء، ويسبق المران الرسمي للفريقين، المؤتمر الصحفي لباولو سوزا والحسين عموتة.

ويطمح شباب الأهلي إلى لقب البطولة السادس في تاريخه، فيما يسعى الجزيرة لتحقيق الكأس للمرة الثانية.

وستكون مواجهة الغد هي العاشرة التي تجمع بين شباب الأهلي والجزيرة في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بمسمياتها المختلفة، والتي بدأت مع بداية تطبيق الاحتراف في موسم 2008 - 2009.

تاريخياً التقى الفريقان في 9 مواجهات سابقة في البطولة، ويتفوق شباب الأهلي بخمسة انتصارات، بينما حقق الجزيرة الفوز في مواجهتين، وحضر التعادل في مباراتين، فيما تعد المواجهة التي جمعتهما معاً في نهائي نسخة 2013 - 2014 هي المواجهة الأبرز بين الفريقين في البطولة.

وكانت أولى مواجهات شباب الأهلي مع الجزيرة في البطولة عندما أقيمت تحت مسمى كأس اتصالات، وذلك في نوفمبر عام 2010 وانتهت لمصلحة الجزيرة 3 - 1، ضمن المجموعة الثانية، حيث سجل ثلاثية الجزيرة علي مبخوت وماتياس دلجادو وإبراهيما دياكيه، فيما انتهى لقاء الدور الثاني بالموسم ذاته بالتعادل السلبي.

ثاني المواجهات كانت في نهائي موسم 2013 - 2014 وانتهت لمصلحة شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، وسجل لـ«الفرسان» غرافيتي وإسماعيل الحمادي، وسجل للجزيرة علي مبخوت من ضربة جزاء، وشهدت المباراة طرد حسن أمين لاعب الجزيرة في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

والمفارقة أن نهائي الغد، يتصادف في العديد من الأمور مع نهائي 2014 بعد 11 عاماً، حيث يقام في التاريخ نفسه 19 أبريل، وعلى الملعب نفسه باستاد هزاع بن زايد.

وتكررت المواجهة بعد ثلاث سنوات في عام 2017 عندما التقيا في الدور نصف النهائي باستاد محمد بن زايد، وفاز «الفرسان» بهدف السنغالي ماكيتي ديوب. المواجهة الخامسة بين الفريقين في كأس الخليج العربي في الدور ربع النهائي عام 2018، وحقق شباب الأهلي الفوز 4 - 2، وعاد وكرر «الفرسان» الرباعية مجدداً في المواجهة التالية في أكتوبر عام 2019.

وفي يناير 2020، التقى الفريقان مرة أخرى في الدور نصف النهائي على استاد محمد بن زايد، وانتهى الوقت الأصلي 2-2، قبل أن يحسم شباب الأهلي النتيجة 4 - 2 بركلات الترجيح.

وفي نسخة 202 - -2022 في الدور ربع النهائي الذي أقيم من مباراتين ذهاباً وإياباً، وتعادلا بنتيجة 2-2 في كلتا المباراتين، وحسم الجزيرة التأهل لمصلحته بالفوز 5 - 4 بركلات الترجيح، فلمن سيكون اللقب في المواجهة العاشرة بينهما في البطولة؟