تشيلسي يربح 270 مليون جنية إسترليني من صفقة بيع مزدوجة

منح نادي تشيلسي الضوء الأخضر لسفر لاعبيه كارني تشوكويميكا وآرون أنسيلمينو إلى ألمانيا لإتمام انتقالهما إلى بوروسيا دورتموند، مما سيرفع من مكاسب النادي اللندني من مبيعات لاعبيه هذا الصيف إلى أكثر من 270 مليون جنيه إسترليني.

ذكرت شبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن تشوكويميكا ،21 عاما قضى الدور الثاني من الموسم الماضي معارا إلى دورتموند، ومن المنتظر أن ينضم إلى النادي الألماني بشكل نهائي مقابل 24 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى بند إعادة بيع كبير

. وأضافت أن لاعب المنتخب الإنجليزي للشباب تحت 20 عاما كان مهتما بالعودة مجددا إلى دورتموند رغم اهتمام نادي لايبزيج لضمه، ويتمم حاليا إجراءات عودته إلى دورتموند.

وأوضحت أيضا أن هذه الصفقة سترفع إيرادات تشيلسي من مبيعات لاعبيه هذا الصيف إلى.273.4 مليون جنيه إسترليني، ليكون أعلى ناد إنجليزي تحقيقا لدخل من مبيعات لاعبيه، ويعادل تقريبا ما أنفقه في سوق الانتقالات الحالية 277 مليون جنيه إسترليني.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) طالب نادي تشيلسي بضرورة تحقيق رصيد إيجابي انتقالات لاعبيه خلال الصيف الجاري، للسماح للفريق اللندني بقيد لاعبيه الجدد في قائمته بدوري أبطال أوروبا.

وتقرر ذلك بعد تغريم تشيلسي 26.7 مليون جنيه إسترليني لمخالفته لوائح (يويفا) بشأن اللعب المالي النظيف.

كما وافق تشيلسي أيضا على إعارة أنسلمينو إلى دورتموند لمدة موسم واحد، دون وجود بند للشراء.

ونصح إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي المدافع الأرجنتيني بحاجته للانتقال معارا، ليشارك في معدل أكبر من المباريات التي يحتاجها لتطوير مستواه، وسط وجود منافسة قوية في مركزه بصفوف تشيلسي. لكن أنسلمينو يبقى جزء من خطط مسؤولي تشيلسي في المستقبل، وسينتقل إلى دورتموند لتعويض النقص العددي في خط دفاعه بسبب كثرة الإصابات في الفترة الأخيرة، حيث يغيب الثلاثي نيكلاس زوله وإيمري تشان ونيكو شلوتربيك.