الجزيرة يرفع درجات الاستعداد لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة المرحلة الأخيرة من تحضيراته، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام شباب الأهلي، التي تقام بعد غد، على استاد هزاع بن زايد، في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويبحث الجزيرة عن ثاني ألقابه في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعدما كان حقق اللقب مرة واحدة في موسم 2009 - 2010، علماً بأنه يلعب في المباراة النهائية للمرة الرابعة في تاريخه منذ آخر نهائي تأهل له في موسم 2014-2013، وكان أمام شباب الأهلي، إذ يعد النهائي المرتقب هو الثاني، الذي يجمع بين الفريقين في البطولة.

وكانت المرة الأولى التي تأهل فيها الجزيرة إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في موسم 2010-2009، ونال اللقب عندما فاز على عجمان بهدفين نظيفين، سجلهما علي مبخوت وسلطان برغش، وتكررت نفس المواجهة مع عجمان في نهائي موسم 2013-2012، لكنه خسر بهدفين مقابل هدف، وخسر بالنتيجة ذاتها من شباب الأهلي في موسم 2014-2013.

ويؤدي الجزيرة مرانه الأساسي، اليوم، يضع من خلاله الجهاز الفني، بقيادة الحسين عموتة، الملامح الرئيسية للخطة والتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء، إذ يعول المدير الفني المغربي في موسمه الأول مع «فخر أبوظبي» على تحقيق أول ألقابه مع الفريق، إضافة إلى محاولة إنقاذ موسم الفريق المحلي، بعد الابتعاد عن دوري أدنوك للمحترفين، والخروج من بطولة كأس رئيس الدولة من الدور نصف النهائي على يد الشارقة، بينما يخوض الفريق مرانه الرسمي والأخير على ملعب المباراة في الساعة السابعة والربع مساء غد، الجمعة، يحدد من خلاله التشكيلة الأنسب بناء على جاهزية عناصر الفريق.

وحرص عموتة على التأكيد على اللاعبين ضرورة نسيان نتائج الفريق الأخيرة ، وأن نهائيات الكؤوس لا تعترف بالحسابات أو موقف الفريقين قبل المباراة.