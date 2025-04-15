«تيفو» النيادي بمدرجات خورفكان يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

خطفت جماهير خورفكان الأضواء وجذبت الأنظار إليها وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد رفع مشجعي النادي «تيفو» معبر خلال مباراة الفريق ضد جاره البطائح ضمن مواجهات الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

قبل بدء اللقاء فاجأت الجماهير الحضور في الملعب برفع «تيفو» كبير حمل عبارة على خطى النيادي، حيث حمل الـ«تيفو» صورة رائد الفضاء الإماراتي العربي معالي سلطان النيادي وزير دولة لشؤون الشباب ليجيء متوافقاً مع أبرز اللحظات التي تم فيها رفع اسم وعلم دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً، حيث اختار نادي خورفكان ذكرى الرائد الإماراتي سلطان النيادي وإنجازه في أبريل الماضي، وصادف «التيفو» هذه الذكرى التي ستظل عالقة بالأذهان، وقدمت جماهير خورفكان هذا العمل الذي يعبر عن الطموح، ويعد «التيفو» الأنيق من أجمل اللقطات التي شهدها «دورينا» هذا الموسم، كما مهر في أسفله بعبارة «نصعد بطموح».

وقال موقع نادي خورفكان على منصة «إكس»: نادينا دائماً ما يفخر بإنجازات وطننا، ويحتفل بذكرى أبرز اللحظات التي رفعت اسم الإمارات عالياً، ولذلك جاء اختيارنا لتخليد ذكرى أول رائد فضاء إماراتي وعربي، معالي الوزير سلطان النيادي، في أبريل 2023، بتيفو يعبر عن الطموح الذي ليس له حدود.