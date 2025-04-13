رونالدو يقود النصر للفوز على الرياض بهدفين في 8 دقائق

أحرز القائد كريستيانو رونالدو هدفين في غضون ثماني دقائق ليقلب فريقه النصر تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه الرياض في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.

وحقق النصر انتصاره الثالث تواليا ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن الهلال الثاني، بينما توقف رصيد الرياض عند 34 نقطة في المركز التاسع.

وافتتح فايز سليماني التسجيل للرياض في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عندما تصدى بينتو حارس النصر لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليستغل سليماني الكرة المرتدة ويضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

وأدرك رونالدو التعادل للنصر في الدقيقة 56 بعد تمريرة عرضية منخفضة من ساديو ماني داخل منطقة الجزاء حولها البرتغالي للشباك من مسافة قريبة.

وأحرز رونالدو هدف النصر الثاني في الدقيقة 64 بتسديدة مذهلة من على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت في القائم وسكنت الشباك.

وأكمل الرياض المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أحمد عسيري في الوقت بدل الضائع بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وكاد الرياض أن يدرك التعادل في أواخر الوقت بدل الضائع بعدما سدد إنيس سالي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت في القائم الأيسر.