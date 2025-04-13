دبا الحصن يتمسك بطوق النجاة في ليلة «ريمونتادا»

حقق دبا الحصن «ريمونتادا» أمام بني ياس حصد بها ثلاث نقاط ثمينة أنعشت حظوظ الفريق بالهرب من شبح الهبوط، والتمسك بطوق النجاة، بعدما وصل إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر وقبل الأخير، إذ نجحت كتيبة العبدولي في تحقيق ست نقاط في آخر ثلاث مباريات.

وأكد حسن العبدولي مدرب دبا الحصن أن البقاء في دوري المحترفين مرهون بوصول الفريق إلى النقطة 25 على أقل تقدير، مشيداً بأداء لاعبيه وبالروح القتالية التي ظهروا عليها وساهمت في الفوز الثمين على بني ياس.

وعن موقف الفريق وقدرته على البقاء، أعرب العبدولي عن تفاؤله مع هذه المجموعة من اللاعبين في تحقيق الفريق هدفه، ولكن لا يزال المشوار طويلاً ويحتاج إلى مجهود كبير، وقال: تحدثت مع اللاعبين لمدة أسبوعين متتاليين، واتفقت معهم على ضرورة الوصول إلى النقطة 25 على أقل تقدير ومن بعدها لنا الحق في الحديث عن البقاء.

واختتم: هناك 5 مباريات متبقية بـ15 نقطة، وإذا لم نصل إلى النقطة 25 فلا نستحق البقاء في دوري المحترفين، وحينها لو حدث ذلك ولم يكتب لنا البقاء سنودع الدوري برأس مرفوع.

من جانبه، عزا سورين مساعد مدرب بني ياس، خسارة فريقه القاسية إلى الأخطاء التي وقع فيها «السماوي» وأدت إلى استقبال 4 أهداف في الشوط الثاني، مشيراً إلى أن الهزيمة درس يجب الاستفادة منه قبل مواجهة العين في الجولة المقبلة.

وقال: استقبلنا هدفاً من خطأ للحارس، لا أقول إن خطأ فهد الظنحاني هو السبب الرئيس في الخسارة، ولكن تغير كل شيء بعدها، وانتقلت السيطرة إلى المنافس بشكل واضح، أتيحت لنا فرصة سهلة لإدراك التعادل لكننا أهدرنا كل فرص العودة في النتيجة، قبل أن يسجل دبا الحصن الهدف الرابع.

وأضاف في رده على ما إذا كان بني ياس لا يزال في موقف خطر، إن الفريق ينظر إلى الفرق التي تسبقه في الترتيب كعجمان وكلباء وليس الفرق التي تليه.