كوزمين: «الفار» حرم الشارقة من ركلة جزاء أمام التعاون

أكد الروماني كوزمين مدرب الشارقة أن فريقه لم يستحق الخسارة «0 ـ 1» من التعاون السعودي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا 2، قياساً بالفرص التي ضاعت والمستوى الذي قدمه الشارقة معظم فترات المباراة، وقطع كوزمين بأحقية فريقه في ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم الصيني في بداية الشوط الثاني ثم تراجع عنها بعد مراجعة «الفار»، وقال: «من وجهة نظري لا نستحق الخسارة، صحيح بدأنا بشكل خاطئ، كنا مترددين ثم بعد ذلك دخلنا في المباراة وصنعنا فرصاً كثيرة لكن لم نتمكن من ترجمتها لأهداف وذلك لدفاع التعاون المميز، في الشوط الثاني، منافسنا لم يتحصل على فرص خطيرة، وفرصتهم الوحيدة كانت في اعتقادي تسللاً، لكن ما زلنا في المنافسة، وسنحارب على فرصتنا في الجولة المقبلة، كنا نستحق ركلة الجزاء في مخالفة واضحة مع عثمان كمارا ولا أدري لماذا تراجع عنها الحكم لأن الحالة كانت واضحة».

وأضاف: «الشارقة خاض مباراة قوية وكان الطرف الأفضل، ونجح التعاون في الفوز بطريقة الدفاع، ولم نكن قادرين على إنهاء الهجمات بشكل جيد، الشارقة لم يستحق الخسارة، والهدف المبكر منح صاحب الأرض الفرصة للدفاع بشكل جيد طيلة أحداث المواجهة، لعبنا 85 دقيقة بشكل جيد بهجوم كبير على مرمى الخصم، وهم نجحوا بشكل جيد في تقديم مباراة دفاعية مثالية، وخرجوا بنتيجة الفوز».

وتحدث كوزمين عن منافسه فريق التعاون قائلاً: «فريق جيد لديه لاعبون مميزون ويملكون مهارات عالية وقوة بدنية، وكنا نعرف ذلك، وجمهور التعاون كان مؤثراً شجع فريقهم حتى النهاية، لكن في أرضنا سنشاهد صخب جماهير الشارقة».

من جهته، قال محمد العبدلي، مدرب ‫التعاون، إن فريقه سيخوض مباراة صعبة في جولة الإياب ‏وقال العبدلي، بعد الفوز ذهاباً: «أنهينا الشوط الأول وتنتظرنا مباراة صعبة في الشارقة، لكن سنسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أخرى والوصول للنهائي».

وزاد مدرب التعاون: «حاولنا في الفترة الماضية استعادة شخصية الفريق، وفي الإياب سيندفع الشارقة نحو الأمام؛ لأن ليس لديه ما يخسره وهذا سيعطينا فرصة لاستغلال ذلك».

بدوره، قال المغربي عبدالحميد صابيري، نجم فريق التعاون والحائز على جائزة رجل المباراة: «سعيد بمساعدة الفريق، وهذا نتاج عمل جميع اللاعبين والمدرب، ونتطلع لتحقيق نتيجة أفضل في الإياب».