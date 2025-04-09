علي عباس: النصر قادر على إنهاء الموسم بين الخمسة الأوائل

امتدح علي عباس مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الروح القتالية التي ظهر عليها لاعبو «العميد» في مواجهة الوحدة الأخيرة في الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق.

ويحتل النصر المركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة، بعدما كان قد تعرض لأربع هزائم متتالية قبل مواجهة الوحدة، عندما خسر من البطائح وعجمان والجزيرة والوصل، وودع بطولة كأس الأندية الخليجية بالخسارة من القادسية الكويتي.

وقال علي عباس لـ«البيان»: أتمنى أن تكون مباراة الوحدة الأخيرة التي خرجنا فيها بنتيجة التعادل أمام فريق قوي هي عودة الروح التي نبحث عنها في الفترة الأخيرة، وراضون عن تلك الروح التي ظهر عليها اللاعبون في المباراة، فإذا لعب الفريق بقتالية وقدم الجميع كل ما لديه هذا أمر جيد ومرضٍ بغض النظر عن النتائج التي تكون دائماً في علم الغيب.

وأضاف: النصر مر بظروف صعبة للغاية مؤخراً أدت إلى النتائج السلبية الأخيرة، وأثرت بالتالي في الأجواء داخل الفريق بشكل عام، فقد عانينا من غيابات مؤثرة لعناصر أساسية بسبب الإصابات، إضافة إلى أخطاء تحكيمية نؤكد أن البعض منها جزء من المباريات، لكن الفريق تأثر كثيراً بتلك العوامل التي أسهمت في التراجع، لكن الأداء والروح التي ظهر عليها الفريق في مباراة الوحدة مؤشر جيد ولا سيما أنها أمام فريق يملك عناصر جيدة للغاية وعلى ملعبه وبين جماهيره.

وتابع: نطمح إلى أن يقدم اللاعبون مستوى أقوى في المباريات المتبقية من عمر الدوري، ربما في بعض المباريات كان هناك تراجع في الأداء، مثل مباراتي البطائح وعجمان التي أحمل اللاعبين فيها نتيجة الخسارة، لكن الظروف كما ذكرت التي مر بها الفريق كانت صعبة، وخاصة في كأس الأندية الخليجية عندما لعبنا مباراة القادسية بدون مهاجمين ومنقوصين من الخط الأمامي بالكامل.

وتحدث عباس عن مركز الفريق الحالي في ترتيب الدوري على الرغم من التوقعات التي سبقت الموسم بتقديم النصر موسماً أفضل، مؤكداً أن الفارق مع المراكز الأولى سواء الرابع أو الخامس ليس كبيراً ويتراوح بين ثلاث وخمس نقاط وهو فارق يمكن تعويضه. وقال: قادرون على تقليص ذلك الفارق وإنهاء الموسم بين الخمسة الأوائل في جدول الترتيب.

وشدد مدير فريق النصر، على أن الجمهور من حقه أن يغضب بسبب النتائج السلبية التي وقع فيها الفريق، مضيفاً: «الجمهور لديه الحق في العتب والزعل من الفريق، ونتمنى أن نحسن الصورة ونقدم مستوى ونتائج أفضل في المباريات المتبقية وأن ننهي الموسم في المركز الرابع أو الخامس على الأقل».

يذكر أن، النصر لم يذق طعم الفوز في الدوري منذ شهر يناير الماضي، وتحديداً بعد الفوز على العروبة في الجولة الـ14، إذ شهدت آخر 6 مباريات لـ«العميد» في الدوري الخسارة في 4 مباريات والتعادل في مباراتين مع بني ياس والوحدة.