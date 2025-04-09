محمد الجالبوت: لحاق حتا بركب أندية المقدمة لا يزال قائماً

أكد المدرب الوطني محمد الجالبوت المدير الفني لفريق حتا، أن الحظ عاند فريقه أمام العربي ضمن مواجهات الجولة 22 في دوري الدرجة الأولى «الهواة»، مشيراً إلى أن «الإعصار» تقدم خلال اللقاء مرتين لكن الفريق المضيف عرف كيف يحقق الفوز في نهاية اللقاء، مشيراً إلى أن حظوظ فريقه لا تزال قائمة في اللحاق بركب أندية المقدمة، لكن الوضعية تبدو صعبة لكننا لن نستسلم وسنكافح خلال الجولات الثماني المتبقية من أجل تحقيق حلم جماهير حتا، معرباً عن آماله بأن تسير الأمور وفقاً لما تشتهي سفن الفريق في قادم الجولات.

وعبر الدكتور عبدالله مسفر مدرب العربي، عن سعادته بنيل فريقه نقاط مباراة حتا في أول مباراة له مع فريق العربي، ووصف عبدالله مسفر المواجهة بأنها كانت صعبة على الفريقين، لكن يحسب للاعبي فريقه الإصرار على العودة رغم تأخرهم مرتين في النتيجة، حتى تمكنوا من تعديل الأوضاع وحسم نتيجة المباراة لصالحهم.

وتوقع المدير الفني لفريق العربي، المزيد من الإثارة والندية خلال الجولات الثماني المتبقية من عمر المسابقة، مشيراً إلى أن التنافس سيكون على أشده والفريق الأكثر تركيزاً والأجهز بدلاء يستطيع الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين الموسم المقبل. يذكر أن، العربي يحتل المركز الرابع برصيد 36 نقطة وحتا في المركز السادس برصيد 31 نقطة.