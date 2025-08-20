مشجعو "مولودية الجزائر" يتبرعون بـ200 ألف وجبة لسكان غزة

تبرع مشجعو نادي مولودية الجزائر حامل لقب دوري المحترفين المحلي لكرة القدم بـ200 ألف وجبة ساخنة لسكان قطاع عزة المحاصرين والمجوّعين، في لفتة إنسانية تعكس العلاقة الخاصة التي تربط الشعب الجزائري بلفسطين.

وأوصل مشجعو مولودية الجزائر مساعداتهم عبر مكتب فلسطين لجمعية البركة الجزائرية، حيث أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فريق من متطوعي الجمعية يرتدون أقمصة بيضاء عليها شعار مولودية الجزائر، وهم يحضرون الطعام قبل توزيعه على الأهالي من سكان شمال غزة.

وتوجه مستفيدون من هذه الوجبات بالشكر لنادي مولوية الجزائر ومشجعيه، فيما أكد متحدث ظهر في الفيديو يبدو من المنظمين وهو يفصل المبادرة، عن تسيير قافلة بأكثر من 100 صهريج من المياه كدفعة ثانية من مساعدات مشجعي مولودية الجزائر، قريبا.

يذكر أن مشجعي مولودية الجزائر قرروا إلغاء الاحتفالات بالذكرى 104 لتأسيس النادي 7 أغسطس تضامنا مع عائلات المشجعين الأربعة الذين لقوا حتفهم في حادث سقوط المدرج العلوي لملعب 5 يوليوز في 21 أغسطس الماضي، وسط الاحتفالات بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، وتوجيه الأموال المخصصة لتلك الفعالية لدعم سكان غزة الذين يعانون من المجاعة وسوء التغذية.